Общество 16.10.2024 в 16:20

В Гусиноозерске 94 семьи переехали из аварийных в новые дома

Жители получили полностью благоустроенные квартиры с детскими площадками
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Текст: Иван Иванов
В Гусиноозерске 94 семьи переехали из аварийных в новые дома
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в три многоквартирных дома в Гусиноозерске в 2024 году переехали 94 семьи. Как сообщили в Минстрое Бурятии, строительство домов велось по программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья». Квартиры предназначены для переселения граждан из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, к ним относятся деревянные щитовые дома по ул. Пушкина.

Так, в новую квартиру переехала жительница Гусиноозерска Ирина Доржиева с грудным ребенком.

- У меня была малогабаритная двухкомнатная квартира 38 кв.м. Сейчас я получила новую квартиру, получается у меня там жилых 40 кв.м. Претензий нет, потихоньку обустраиваемся, привыкаем пока что. Непривычно, что новое жилье. Переехали и соседи, с которыми проживали, мне здесь все нравится, - рассказала она.


- Мы живем очень хорошо, уютные квартиры, теплые, светлые. По сравнению с теми, которые у нас были, это земля и небо, очень хорошо. Квартирами довольны на 100%, - поделилась жительница Гусиноозерска Любовь Золотарева.

Жители получили полностью благоустроенные квартиры с детскими площадками и асфальтированными проездами.

- Общая сумма строительства трех МКД в Гусиноозерске составляет 422 млн рублей. Сейчас они проживают на условиях договора социального найма. Но с последующим правом приватизации квартир, - отметил врио министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Евгений Коркин.


Благодаря программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания» в разы сократилось количество проживающих граждан в аварийном жилье. За пять лет переселено 6,5 тысяч человек из почти 92 тысяч кв. м аварийного жилья. В последующие годы в Бурятии переселение будет проходить в рамках новой программы, разработанной для расселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2022 года.

Фото: минстрой Бурятии
Теги
аварийное жилье строительство

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