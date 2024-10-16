Общество 16.10.2024 в 16:19

В Улан-Удэ росгвардейцам вручили 30 новых автомобилей

Они будут охранять общественный порядок
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ росгвардейцам вручили 30 новых автомобилей

Накануне в Управлении Росгвардии Бурятии прошло торжественное вручение ключей от служебных автомобилей «Лада Гранта» для групп задержания.
30 новых автомобилей будут эксплуатироваться на улицах нашего города.

- До этого мы выдавали ключи районным подразделениям. Всего в этом году для несения службы, для обеспечения безопасности, охраны наших объектов и для хороших результатов нашей работы мы получили более 60 автомобилей. В преддверии 72-й годовщины образования вневедомственной охраны, это хороший подарок личному составу. Имидж службы и показатели будут на высоте, - отметил начальник Управления вневедомственной охраны полковник полиции Евгений Котов.   
Все служебные автомобили оборудованы сигнальными громкоговорящими установками и радиостанциями, с нанесением цветографических схем.
Новая автомобильная техника поступила в республику в рамках гособоронзаказа. Служебные автомобили в ближайшее время заступят на дежурство в городе Улан-Удэ.

Фото: Росгвардия Бурятии

 

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