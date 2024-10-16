Жители Улан-Удэ продолжают возмущаться ценами на дрова

С наступлением холодов в Бурятии, а особенно в Улан-Удэ, обострилась проблема отопления. Население, проживающее в частном секторе, возмущается тем, что власти не предпринимают мер по сдерживанию цен на твердое топливо. Своими мыслями по поводу происходящего люди делятся в соцсетях.

«Да, конечно, все понятно. Цены на дизтопливо растут, дров вблизи города не осталось. А как у нас пытаются решить эту проблему? Что для этого предприняли? Опубликовали ссылку на лесное агентство, где можно купить дрова. Но там больше половины пунктов уже не работают. Сколько раз уже предлагалось организовать площадки по продаже дров по ценам, которые будет устанавливать правительство. Если бы была бы конкуренция, то частники подстраивались бы под эти цены. Да, мэрия определила площадки для продажи дров. Но там стоят те же частники, которые сбрасывают объявления в группы и ждут звонка чтобы продать дрова подороже. А где машины с дровами от муниципалитета?» - пишут люди.

В комментариях пользователи разделяют мнение автора и также высказывают свое возмущение.

«Видимо, покупать будем дрова за облачные цены? Только пенсии не хватит», «Я в районе взял за 12, проблема была увезти».

Недавно республиканское агентство лесного хозяйства обратилось к жителям Бурятии с призывом собирать валежник.

«Сбор валежной древесины - это не только способ отопления своего дома, но и помощь лесу. Освобождая лес от валежника, мы снижаем риск возникновения возгораний, а также распространения огня», - говорят в РАЛХе.

В агентстве напомнили, что валежник – это лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев и сучьев. Валежником не считаются порубочные остатки в местах проведения лесосечных работ, а также сухостой – то есть засохшие, но стоящие на корню деревья.





Фото: "Номер один"