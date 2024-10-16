Общество 16.10.2024 в 16:57
«Мне сказали: «Так бывает»
Жительнице Новосибирска выдали паспорт с ошибкой
Текст: КП-Новосибирск
Новосибирская таксистка Людмила отправилась в МФЦ менять паспорт, когда ей исполнилось 45 лет.
- По закону положено после исполнения 45 лет отдавать паспорт на замену, я сделала всё в срок, не тянула, - рассказала КП-Новосибирск Людмила. – Срок выдачи паспорта мне поставили на 14 октября.
Новый документ женщина действительно получила, вот только воспользоваться им она не может:
- В паспорте нашла ошибки! Во-первых, поселок, где я родилась, называется Кудряшовский, а в паспорте написано «Кудряшорвский». Ещё в моем имени на латинице вместо первой гласной стоит семерка, - описывает ситуацию Людмила. – Как такие ляпы можно было допустить?
Из-за ошибки в паспорте у Людмилы теперь новые проблемы.
- Все таксисты до 31 октября должны быть внесены в реестр перевозчиков. Но без паспорта это не сделать: он нужен, чтобы оформлять документы. Если я не успею вовремя, то по закону не имею права работать. Иначе мне грозит штраф, - объясняет Людмила.
Возмущенная женщина отправилась в миграционную службу, и там услышала ответ.
- «Мне сказали: «Так бывает. Латиницу вообще автоматически выдает компьютер, это не ошибка». Хорошо, а название посёлка кто такое написал? И мне-то что с этим делать, если я теряю время и не могу оформлять документы?
Женщине пообещали выдать паспорт в самое ближайшее время. А юристы советуют Людмиле, если все-таки она не успеет вовремя оформить документы, добиваться компенсации.
- В подобных ситуациях сначала нужно писать обращение в миграционную службу и просить как можно быстрее выдать документ. Если они не идут навстречу, то важно получить их ответ – он потом будет важен в суде, - объясняет адвокат Михаил Спиридонов. – В ситуации с Людмилой, если она понесет убытки из-за того, что из-за паспорта вовремя не оформила документы, то ей нужно подавать иск в суд на миграционную службу и требовать возместить ущерб. При этом нужно будет документально подтвердить, что убытки были.
Фото: предоставлено героиней статьи
- По закону положено после исполнения 45 лет отдавать паспорт на замену, я сделала всё в срок, не тянула, - рассказала КП-Новосибирск Людмила. – Срок выдачи паспорта мне поставили на 14 октября.
Новый документ женщина действительно получила, вот только воспользоваться им она не может:
- В паспорте нашла ошибки! Во-первых, поселок, где я родилась, называется Кудряшовский, а в паспорте написано «Кудряшорвский». Ещё в моем имени на латинице вместо первой гласной стоит семерка, - описывает ситуацию Людмила. – Как такие ляпы можно было допустить?
Из-за ошибки в паспорте у Людмилы теперь новые проблемы.
- Все таксисты до 31 октября должны быть внесены в реестр перевозчиков. Но без паспорта это не сделать: он нужен, чтобы оформлять документы. Если я не успею вовремя, то по закону не имею права работать. Иначе мне грозит штраф, - объясняет Людмила.
Возмущенная женщина отправилась в миграционную службу, и там услышала ответ.
- «Мне сказали: «Так бывает. Латиницу вообще автоматически выдает компьютер, это не ошибка». Хорошо, а название посёлка кто такое написал? И мне-то что с этим делать, если я теряю время и не могу оформлять документы?
Женщине пообещали выдать паспорт в самое ближайшее время. А юристы советуют Людмиле, если все-таки она не успеет вовремя оформить документы, добиваться компенсации.
- В подобных ситуациях сначала нужно писать обращение в миграционную службу и просить как можно быстрее выдать документ. Если они не идут навстречу, то важно получить их ответ – он потом будет важен в суде, - объясняет адвокат Михаил Спиридонов. – В ситуации с Людмилой, если она понесет убытки из-за того, что из-за паспорта вовремя не оформила документы, то ей нужно подавать иск в суд на миграционную службу и требовать возместить ущерб. При этом нужно будет документально подтвердить, что убытки были.
Фото: предоставлено героиней статьи