Общество 16.10.2024 в 16:57

«Мне сказали: «Так бывает»

Жительнице Новосибирска выдали паспорт с ошибкой
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Мне сказали: «Так бывает»
Новосибирская таксистка Людмила отправилась в МФЦ менять паспорт, когда ей исполнилось 45 лет.

- По закону положено после исполнения 45 лет отдавать паспорт на замену, я сделала всё в срок, не тянула, - рассказала КП-Новосибирск Людмила. – Срок выдачи паспорта мне поставили на 14 октября.

Новый документ женщина действительно получила, вот только воспользоваться им она не может:

- В паспорте нашла ошибки! Во-первых, поселок, где я родилась, называется Кудряшовский, а в паспорте написано «Кудряшорвский». Ещё в моем имени на латинице вместо первой гласной стоит семерка, - описывает ситуацию Людмила. – Как такие ляпы можно было допустить?

Из-за ошибки в паспорте у Людмилы теперь новые проблемы.

- Все таксисты до 31 октября должны быть внесены в реестр перевозчиков. Но без паспорта это не сделать: он нужен, чтобы оформлять документы. Если я не успею вовремя, то по закону не имею права работать. Иначе мне грозит штраф, - объясняет Людмила.

Возмущенная женщина отправилась в миграционную службу, и там услышала ответ.

- «Мне сказали: «Так бывает. Латиницу вообще автоматически выдает компьютер, это не ошибка». Хорошо, а название посёлка кто такое написал? И мне-то что с этим делать, если я теряю время и не могу оформлять документы?

Женщине пообещали выдать паспорт в самое ближайшее время. А юристы советуют Людмиле, если все-таки она не успеет вовремя оформить документы, добиваться компенсации.

- В подобных ситуациях сначала нужно писать обращение в миграционную службу и просить как можно быстрее выдать документ. Если они не идут навстречу, то важно получить их ответ – он потом будет важен в суде, - объясняет адвокат Михаил Спиридонов. – В ситуации с Людмилой, если она понесет убытки из-за того, что из-за паспорта вовремя не оформила документы, то ей нужно подавать иск в суд на миграционную службу и требовать возместить ущерб. При этом нужно будет документально подтвердить, что убытки были.

Фото: предоставлено героиней статьи

Все новости

«Мне сказали: «Так бывает»
16.10.2024 в 16:57
Авария в районе Бурятии оставила без воды школы и детские сады
16.10.2024 в 16:52
Жители Улан-Удэ продолжают возмущаться ценами на дрова
16.10.2024 в 16:45
В Гусиноозерске 94 семьи переехали из аварийных в новые дома
16.10.2024 в 16:20
В Улан-Удэ росгвардейцам вручили 30 новых автомобилей
16.10.2024 в 16:19
Сельчанин в Бурятии украл два трактора из ограды своих родственников
16.10.2024 в 15:37
Лицо и уши жителя Бурятии пострадали на пожаре
16.10.2024 в 15:12
Пропавший в Бурятии мужчина был сотрудником улан-удэнского «Водоканала»
16.10.2024 в 15:01
За неправильную парковку машину в Улан-Удэ обвешали мусором
16.10.2024 в 14:39
В Бурятии доверчивую сельчанку облапошили на полмиллиона рублей
16.10.2024 в 14:29
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 октября

Читайте также
Жители Улан-Удэ продолжают возмущаться ценами на дрова

Горожане предлагают возродить Гортоп

16.10.2024 в 16:45
В Гусиноозерске 94 семьи переехали из аварийных в новые дома
Жители получили полностью благоустроенные квартиры с детскими площадками
16.10.2024 в 16:20
В Улан-Удэ росгвардейцам вручили 30 новых автомобилей
Они будут охранять общественный порядок
16.10.2024 в 16:19
За неправильную парковку машину в Улан-Удэ обвешали мусором
Автомобилист загородил коммунальщикам дорогу к мусорным бакам
16.10.2024 в 14:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru