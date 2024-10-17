Общество 17.10.2024 в 09:13
«Городской комбинат школьного питания» в Улан-Удэ столкнулся с дефицитом кадров
Проблему обсудили депутаты Улан-Удэнского горсовета
Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэнском городском совете депутатов прошло очередное заседание комитета по социальной политике. Его вел Денис Егоров, председатель комитета. Одним из вопросов повестки стала организация школьного питания. Как показало обсуждение, в этой сфере накопился ряд проблем. Главным предприятием города, которое занимается обеспечением школьников питанием, является «Городской комбинат школьного питания». Это муниципальное предприятие.
В числе проблем комбината - положение с кадрами. «Снижается численность работников с каждым годом», - сообщила депутатам Алла Шахова, директор «ГКШП».
На комбинате тяжелый ручной труд, напряженный рабочий график. «Повара уходят в семь вечера, при том, что приходят они на работу полседьмого утра. Это превышает 12-часовой рабочий день», - услышали народные избранники.
Молодежь не очень хочет идти работать на комбинат. Средний возраст работника на предприятии составляет 50 лет. Молодых всего 13 человек. В глазах многих молодых специалистов работать в «ГКШП» не очень престижно. Хотя зарплата на комбинате растет – средняя заработная плата повара составляет там 53 тыс. рублей. Зарплата и налоги – это самые большие направления расходов комбината.
Алла Шахова много лет входит в состав экзаменационной комиссии в одном из профильных колледжей г. Улан-Удэ. Она рассказала на заседании, что многие выпускники уезжают из Бурятии. Три года назад все ехали в г. Санкт-Петербург. Теперь все уезжают в г. Красноярск. «В этом году 90 процентов выпуска в колледже уехало в Красноярск», - констатировала она. Уезжают также в Якутию.
На комбинате всячески стараются привлекать на работу молодежь. Заключаются целевые договоры на обучение. Студенты ежемесячно получают от предприятия по три тысячи рублей, практику проходят на «ГКШП» и обязуются отработать на комбинате после окончания учебного заведения три года.
Если работники покупают своим детям путевки в загородные оздоровительные лагеря, то предприятие оплачивает 90 процентов стоимости путевок. Остальные 10 процентов оплачивает работник. Но, к сожалению, усилия пока не приносят большого результата. Важным моментом обсуждения стало общежитие. Если бы комбинат мог предоставлять работникам жилье, то, возможно, кадровый вопрос стоял бы менее остро.
В отрасли школьного питания нет профессиональных конкурсов. «Я вспоминала, когда в последний раз это было. Наверное, лет 12-13 назад – городской конкурс по школьному питанию», - выступила Алла Шахова.
Депутаты комитета горсовета отметили их необходимость, поддержали идею проведения таких конкурсов. В то же время, прозвучала мысль, что лучше проводить конкурсы на местном или республиканском уровне. Потому что, если комбинат станет участвовать в федеральных или межрегиональных конкурсах профмастерства, то это приведет к утечке кадров.
«Единственная просьба к комбинату. Не нацеливайтесь на Москву или другие города. Поверьте мне, как профессионалу, который очень долго проводил «Ворлдскиллс. Молодые профессионалы», Москва, в первую очередь, лучшим поварам предложит место работы в Москве. Чем больше вы везете туда своих специалистов, тем быстрее вы их теряете. Эта практика уже давно отработана. Но у себя конкурсы проводить надо, молодежь привлекать надо», - указал на этот момент Анатолий Белоусов, заместитель председателя Улан-Удэнского горсовета.
Депутаты поинтересовались сколько человек сейчас требуется предприятию. Оказалось, что 170.
«Но если нам выделят хотя бы 20-30 мест, то это тоже будет очень хорошо», - пояснила директор «ГКШП».
«Городской комбинат школьного питания» обслуживает 46 школ. Некоторые сотрудничают с частными предпринимателями. А есть школы, где «ГКШП» и частники работают одновременно (в разных корпусах учебного заведения). Значение комбината огромно. Помимо кадров, на заседании комитета были обсуждены некоторые иные стороны деятельности «ГКШП». В конце разговора депутат Людмила Пахомова, Чингис Болотов и другие депутаты поблагодарили предприятие за то, что даже в сложившихся условиях оно справляется с задачей обеспечения учащихся питанием.
Фото: «Номер один»
В числе проблем комбината - положение с кадрами. «Снижается численность работников с каждым годом», - сообщила депутатам Алла Шахова, директор «ГКШП».
На комбинате тяжелый ручной труд, напряженный рабочий график. «Повара уходят в семь вечера, при том, что приходят они на работу полседьмого утра. Это превышает 12-часовой рабочий день», - услышали народные избранники.
Молодежь не очень хочет идти работать на комбинат. Средний возраст работника на предприятии составляет 50 лет. Молодых всего 13 человек. В глазах многих молодых специалистов работать в «ГКШП» не очень престижно. Хотя зарплата на комбинате растет – средняя заработная плата повара составляет там 53 тыс. рублей. Зарплата и налоги – это самые большие направления расходов комбината.
Алла Шахова много лет входит в состав экзаменационной комиссии в одном из профильных колледжей г. Улан-Удэ. Она рассказала на заседании, что многие выпускники уезжают из Бурятии. Три года назад все ехали в г. Санкт-Петербург. Теперь все уезжают в г. Красноярск. «В этом году 90 процентов выпуска в колледже уехало в Красноярск», - констатировала она. Уезжают также в Якутию.
На комбинате всячески стараются привлекать на работу молодежь. Заключаются целевые договоры на обучение. Студенты ежемесячно получают от предприятия по три тысячи рублей, практику проходят на «ГКШП» и обязуются отработать на комбинате после окончания учебного заведения три года.
Если работники покупают своим детям путевки в загородные оздоровительные лагеря, то предприятие оплачивает 90 процентов стоимости путевок. Остальные 10 процентов оплачивает работник. Но, к сожалению, усилия пока не приносят большого результата. Важным моментом обсуждения стало общежитие. Если бы комбинат мог предоставлять работникам жилье, то, возможно, кадровый вопрос стоял бы менее остро.
В отрасли школьного питания нет профессиональных конкурсов. «Я вспоминала, когда в последний раз это было. Наверное, лет 12-13 назад – городской конкурс по школьному питанию», - выступила Алла Шахова.
Депутаты комитета горсовета отметили их необходимость, поддержали идею проведения таких конкурсов. В то же время, прозвучала мысль, что лучше проводить конкурсы на местном или республиканском уровне. Потому что, если комбинат станет участвовать в федеральных или межрегиональных конкурсах профмастерства, то это приведет к утечке кадров.
«Единственная просьба к комбинату. Не нацеливайтесь на Москву или другие города. Поверьте мне, как профессионалу, который очень долго проводил «Ворлдскиллс. Молодые профессионалы», Москва, в первую очередь, лучшим поварам предложит место работы в Москве. Чем больше вы везете туда своих специалистов, тем быстрее вы их теряете. Эта практика уже давно отработана. Но у себя конкурсы проводить надо, молодежь привлекать надо», - указал на этот момент Анатолий Белоусов, заместитель председателя Улан-Удэнского горсовета.
Депутаты поинтересовались сколько человек сейчас требуется предприятию. Оказалось, что 170.
«Но если нам выделят хотя бы 20-30 мест, то это тоже будет очень хорошо», - пояснила директор «ГКШП».
«Городской комбинат школьного питания» обслуживает 46 школ. Некоторые сотрудничают с частными предпринимателями. А есть школы, где «ГКШП» и частники работают одновременно (в разных корпусах учебного заведения). Значение комбината огромно. Помимо кадров, на заседании комитета были обсуждены некоторые иные стороны деятельности «ГКШП». В конце разговора депутат Людмила Пахомова, Чингис Болотов и другие депутаты поблагодарили предприятие за то, что даже в сложившихся условиях оно справляется с задачей обеспечения учащихся питанием.
Фото: «Номер один»
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