«Городской комбинат школьного питания» в Улан-Удэ столкнулся с дефицитом кадров

В Улан-Удэнском городском совете депутатов прошло очередное заседание комитета по социальной политике. Его вел Денис Егоров, председатель комитета. Одним из вопросов повестки стала организация школьного питания. Как показало обсуждение, в этой сфере накопился ряд проблем. Главным предприятием города, которое занимается обеспечением школьников питанием, является «Городской комбинат школьного питания». Это муниципальное предприятие.В числе проблем комбината - положение с кадрами. «Снижается численность работников с каждым годом», - сообщила депутатам Алла Шахова, директор «ГКШП».На комбинате тяжелый ручной труд, напряженный рабочий график. «Повара уходят в семь вечера, при том, что приходят они на работу полседьмого утра. Это превышает 12-часовой рабочий день», - услышали народные избранники.Молодежь не очень хочет идти работать на комбинат. Средний возраст работника на предприятии составляет 50 лет. Молодых всего 13 человек. В глазах многих молодых специалистов работать в «ГКШП» не очень престижно. Хотя зарплата на комбинате растет – средняя заработная плата повара составляет там 53 тыс. рублей. Зарплата и налоги – это самые большие направления расходов комбината.Алла Шахова много лет входит в состав экзаменационной комиссии в одном из профильных колледжей г. Улан-Удэ. Она рассказала на заседании, что многие выпускники уезжают из Бурятии. Три года назад все ехали в г. Санкт-Петербург. Теперь все уезжают в г. Красноярск. «В этом году 90 процентов выпуска в колледже уехало в Красноярск», - констатировала она. Уезжают также в Якутию.На комбинате всячески стараются привлекать на работу молодежь. Заключаются целевые договоры на обучение. Студенты ежемесячно получают от предприятия по три тысячи рублей, практику проходят на «ГКШП» и обязуются отработать на комбинате после окончания учебного заведения три года.Если работники покупают своим детям путевки в загородные оздоровительные лагеря, то предприятие оплачивает 90 процентов стоимости путевок. Остальные 10 процентов оплачивает работник. Но, к сожалению, усилия пока не приносят большого результата. Важным моментом обсуждения стало общежитие. Если бы комбинат мог предоставлять работникам жилье, то, возможно, кадровый вопрос стоял бы менее остро.В отрасли школьного питания нет профессиональных конкурсов. «Я вспоминала, когда в последний раз это было. Наверное, лет 12-13 назад – городской конкурс по школьному питанию», - выступила Алла Шахова.Депутаты комитета горсовета отметили их необходимость, поддержали идею проведения таких конкурсов. В то же время, прозвучала мысль, что лучше проводить конкурсы на местном или республиканском уровне. Потому что, если комбинат станет участвовать в федеральных или межрегиональных конкурсах профмастерства, то это приведет к утечке кадров.«Единственная просьба к комбинату. Не нацеливайтесь на Москву или другие города. Поверьте мне, как профессионалу, который очень долго проводил «Ворлдскиллс. Молодые профессионалы», Москва, в первую очередь, лучшим поварам предложит место работы в Москве. Чем больше вы везете туда своих специалистов, тем быстрее вы их теряете. Эта практика уже давно отработана. Но у себя конкурсы проводить надо, молодежь привлекать надо», - указал на этот момент Анатолий Белоусов, заместитель председателя Улан-Удэнского горсовета.Депутаты поинтересовались сколько человек сейчас требуется предприятию. Оказалось, что 170.«Но если нам выделят хотя бы 20-30 мест, то это тоже будет очень хорошо», - пояснила директор «ГКШП».«Городской комбинат школьного питания» обслуживает 46 школ. Некоторые сотрудничают с частными предпринимателями. А есть школы, где «ГКШП» и частники работают одновременно (в разных корпусах учебного заведения). Значение комбината огромно. Помимо кадров, на заседании комитета были обсуждены некоторые иные стороны деятельности «ГКШП». В конце разговора депутат Людмила Пахомова, Чингис Болотов и другие депутаты поблагодарили предприятие за то, что даже в сложившихся условиях оно справляется с задачей обеспечения учащихся питанием.Фото: «Номер один»