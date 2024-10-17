В зону СВО из Бурятии улетел борт с вездеходными шинами

В зону СВО из Бурятии улетел борт с очередной гуманитарной помощью. Ее оказала Служба судебных приставов республики.

- По обращению представителей 44221-й войсковой части 36-й общевойсковой армии ВВО, Служба судебных приставов Бурятии передала военнослужащим шины. Они предназначены для вездеходных автомобилей. Вместе с ними было направлено и программное обеспечение, - рассказали в УФССП республики.

Завтра, 18 октября гуманитарная помощь будет доставлена в зону проведения специальной военной операции военным бортом.

Фото: УФССП РБ