Общество 17.10.2024 в 09:18
В зону СВО из Бурятии улетел борт с вездеходными шинами
Гуманитарную помощь собрали судебные приставы республики
Текст: Елена Кокорина
В зону СВО из Бурятии улетел борт с очередной гуманитарной помощью. Ее оказала Служба судебных приставов республики.
- По обращению представителей 44221-й войсковой части 36-й общевойсковой армии ВВО, Служба судебных приставов Бурятии передала военнослужащим шины. Они предназначены для вездеходных автомобилей. Вместе с ними было направлено и программное обеспечение, - рассказали в УФССП республики.
Завтра, 18 октября гуманитарная помощь будет доставлена в зону проведения специальной военной операции военным бортом.
Фото: УФССП РБ
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