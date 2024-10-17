Лесники Бурятии высадили свыше 26 миллионов сеянцев сосны

Чтобы восполнить потери тайги в Бурятии от пожаров специалисты лесхозов ежегодно выращивают сеянцы и высаживают подросшие деревья на поврежденных участках. За 2024 год было посажено более 26 млн сеянцев, что превысило показатели прошлого года 1,5 раза.

Работы по лесовосстановлению на 2024 год в республике завершились.

- Площадь бурятской тайги составляет 27 млн гектаров. Часть леса погибает естественным путем, также он гибнет под воздействием лесных пожаров и вредителей. Будущий лес растет под наблюдением профессионалов. У нас налажен полный цикл выращивания. От семечка до взрослого дерева. Важно, чтобы сырье подходило по климатическим условиям, именно поэтому шишку собираем в Бурятии и добываем из нее семена. Они проходят тщательную обработку и подготовку перед высадкой, - рассказала консультант отдела воспроизводства лесов Наталья Шапаренко.

Средняя приживаемость сосны в Бурятии составляет 80%. За 2024 год лесники высадили 26 357 485 сеянцев, что превысило показатели прошлого года на 10 миллионов.

Фото: РАЛХ