Общество 17.10.2024 в 09:35

Лесники Бурятии высадили свыше 26 миллионов сеянцев сосны

Они восстанавливают леса, погибшие от пожаров
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Текст: Елена Кокорина
Лесники Бурятии высадили свыше 26 миллионов сеянцев сосны

Чтобы восполнить потери тайги в Бурятии от пожаров специалисты лесхозов ежегодно выращивают сеянцы и высаживают подросшие деревья на поврежденных участках.  За 2024 год было посажено более 26 млн сеянцев, что превысило показатели прошлого года 1,5 раза.

Работы по лесовосстановлению на 2024 год в республике завершились.

- Площадь бурятской тайги составляет 27 млн гектаров. Часть леса погибает естественным путем, также он гибнет под воздействием лесных пожаров и вредителей. Будущий лес растет под наблюдением профессионалов. У нас налажен полный цикл выращивания. От семечка до взрослого дерева. Важно, чтобы сырье подходило по климатическим условиям, именно поэтому шишку собираем в Бурятии и добываем из нее семена. Они проходят тщательную обработку и подготовку перед высадкой, - рассказала консультант отдела воспроизводства лесов Наталья Шапаренко. 

Средняя приживаемость сосны в Бурятии составляет 80%. За 2024 год лесники высадили 26 357 485 сеянцев, что превысило показатели прошлого года на 10 миллионов.

Фото:  РАЛХ

Теги
посадка саженцев лесовосстановление

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