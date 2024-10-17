Общество 17.10.2024 в 10:05

В Кяхтинском районе скоро откроется детский сад на 150 мест

Детсад находится в поселке Наушки
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Кяхтинском районе скоро откроется детский сад на 150 мест

В Кяхтинском районе скоро откроется детский сад на 150 мест. Детсад находится в поселке Наушки.

- Завершаем строительство долгожданного детского сада на 150 мест в пгт Наушки Кяхтинского района. Объект был непростой - пришлось расторгнуть контракт с предыдущим подрядчиком, и в мае 2023 года с новыми силами вновь приступить к его строительству, практически с нуля, - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Строили по детсад по типовому проекту. Здание состоит из трех двухэтажных блоков с подвалом.


На каждом этаже располагаются три детские группы на 25 человек каждая. Также здесь предусмотрены медицинский и процедурный кабинеты, пищеблок, кладовые, залы для физкультуры и музыкальных занятий. Стоимость здания нового детсада обошлась в почти 200 миллионов рублей.

- Осталось немного - завершить обустройство лифта, установить оборудование и мебель, подключить коммуникации, сделать уборку и в декабре, наконец, сможем передать новый, современный детский сад маленьким жителям поселка, - резюмировал Евгений Луковников.

 

Фото: тг-канал зампреда правительства РБ Евгения Луковникова

Все новости

Ипотечникам Бурятии усложнили жизнь
17.10.2024 в 11:21
Вместо такси наркоман в Бурятии поймал машину Росгвардии
17.10.2024 в 11:19
Из Советского района Улан-Удэ вывезли 340 кубометров мусора
17.10.2024 в 11:11
В Бурятии вахтовик лишился 300 тысяч после «подключения» к сотовой вышке
17.10.2024 в 10:59
Игорь Бадиев: На современных подростков сейчас возлагаются слишком высокие ожидания
17.10.2024 в 10:29
В Бурятии пенсионерам подарили по машине дров
17.10.2024 в 10:12
В Кяхтинском районе скоро откроется детский сад на 150 мест
17.10.2024 в 10:05
Брошенный окурок обошелся жителю Бурятии в миллион рублей
17.10.2024 в 09:53
Лесники Бурятии высадили свыше 26 миллионов сеянцев сосны
17.10.2024 в 09:35
Житель Бурятии убил брата
17.10.2024 в 09:30
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 октября

Читайте также
Ипотечникам Бурятии усложнили жизнь
Банки начали брать комиссии за выдачу жилищных кредитов
17.10.2024 в 11:21
Вместо такси наркоман в Бурятии поймал машину Росгвардии
Его замели с двумя огромными сумками конопли
17.10.2024 в 11:19
Из Советского района Улан-Удэ вывезли 340 кубометров мусора
За время акции здесь провели уже 113 мероприятий по благоустройству
17.10.2024 в 11:11
Игорь Бадиев: На современных подростков сейчас возлагаются слишком высокие ожидания
Психолог рассказал, как правильно взаимодействовать родителям с трудными подростками
17.10.2024 в 10:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru