В Кяхтинском районе скоро откроется детский сад на 150 мест. Детсад находится в поселке Наушки.

- Завершаем строительство долгожданного детского сада на 150 мест в пгт Наушки Кяхтинского района. Объект был непростой - пришлось расторгнуть контракт с предыдущим подрядчиком, и в мае 2023 года с новыми силами вновь приступить к его строительству, практически с нуля, - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Строили по детсад по типовому проекту. Здание состоит из трех двухэтажных блоков с подвалом.





На каждом этаже располагаются три детские группы на 25 человек каждая. Также здесь предусмотрены медицинский и процедурный кабинеты, пищеблок, кладовые, залы для физкультуры и музыкальных занятий. Стоимость здания нового детсада обошлась в почти 200 миллионов рублей.

- Осталось немного - завершить обустройство лифта, установить оборудование и мебель, подключить коммуникации, сделать уборку и в декабре, наконец, сможем передать новый, современный детский сад маленьким жителям поселка, - резюмировал Евгений Луковников.

Фото: тг-канал зампреда правительства РБ Евгения Луковникова