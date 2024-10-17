Общество 17.10.2024 в 10:12

В Бурятии пенсионерам подарили по машине дров

Поддержку оказали в рамках проекта «Забота о ближнем»
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии пенсионерам подарили по машине дров

В Бурятии пожилых людей обеспечат на ближайшую зиму дровами. Благотворительный фонд «София» оплатил помощь десяти жителям Кижингинского района, каждый из которых получит по пять кубометров дров.

Поддержка оказывается в рамках проекта «Забота о ближнем», который реализует НКО «Аэлита» - социальный поставщик услуг, занимающийся поиском людей и организаций, готовых помочь нуждающимся.

- Проект нацелен на поддержку пожилых людей и инвалидов, проживающих в отдалённых уголках района, где зима бывает особенно суровой, а нехватка средств на топливо и продукты усугубляет их тяжёлое положение. Для этих людей дрова – не просто источник тепла, но буквально средство выживания. Благодаря проекту, 10 участников программы получат дрова, которые позволят им пережить долгие зимние месяцы. Этот проект не просто материальная поддержка – это спасение для тех, кто ежедневно сталкивается с трудностями жизни в одиночестве и с нехваткой ресурсов, - рассказала руководитель АНО «Аэлита» Арюна Мылзенова. 

Фото: минсоцзащиты Бурятии

Теги
дрова

Все новости

Ипотечникам Бурятии усложнили жизнь
17.10.2024 в 11:21
Вместо такси наркоман в Бурятии поймал машину Росгвардии
17.10.2024 в 11:19
Из Советского района Улан-Удэ вывезли 340 кубометров мусора
17.10.2024 в 11:11
В Бурятии вахтовик лишился 300 тысяч после «подключения» к сотовой вышке
17.10.2024 в 10:59
Игорь Бадиев: На современных подростков сейчас возлагаются слишком высокие ожидания
17.10.2024 в 10:29
В Бурятии пенсионерам подарили по машине дров
17.10.2024 в 10:12
В Кяхтинском районе скоро откроется детский сад на 150 мест
17.10.2024 в 10:05
Брошенный окурок обошелся жителю Бурятии в миллион рублей
17.10.2024 в 09:53
Лесники Бурятии высадили свыше 26 миллионов сеянцев сосны
17.10.2024 в 09:35
Житель Бурятии убил брата
17.10.2024 в 09:30
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 октября

Читайте также
Ипотечникам Бурятии усложнили жизнь
Банки начали брать комиссии за выдачу жилищных кредитов
17.10.2024 в 11:21
Вместо такси наркоман в Бурятии поймал машину Росгвардии
Его замели с двумя огромными сумками конопли
17.10.2024 в 11:19
Из Советского района Улан-Удэ вывезли 340 кубометров мусора
За время акции здесь провели уже 113 мероприятий по благоустройству
17.10.2024 в 11:11
Игорь Бадиев: На современных подростков сейчас возлагаются слишком высокие ожидания
Психолог рассказал, как правильно взаимодействовать родителям с трудными подростками
17.10.2024 в 10:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru