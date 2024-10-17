В Бурятии пенсионерам подарили по машине дров

В Бурятии пожилых людей обеспечат на ближайшую зиму дровами. Благотворительный фонд «София» оплатил помощь десяти жителям Кижингинского района, каждый из которых получит по пять кубометров дров.

Поддержка оказывается в рамках проекта «Забота о ближнем», который реализует НКО «Аэлита» - социальный поставщик услуг, занимающийся поиском людей и организаций, готовых помочь нуждающимся.

- Проект нацелен на поддержку пожилых людей и инвалидов, проживающих в отдалённых уголках района, где зима бывает особенно суровой, а нехватка средств на топливо и продукты усугубляет их тяжёлое положение. Для этих людей дрова – не просто источник тепла, но буквально средство выживания. Благодаря проекту, 10 участников программы получат дрова, которые позволят им пережить долгие зимние месяцы. Этот проект не просто материальная поддержка – это спасение для тех, кто ежедневно сталкивается с трудностями жизни в одиночестве и с нехваткой ресурсов, - рассказала руководитель АНО «Аэлита» Арюна Мылзенова.

Фото: минсоцзащиты Бурятии