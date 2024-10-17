Игорь Бадиев: На современных подростков сейчас возлагаются слишком высокие ожидания

Семья является одной из главных основ общества и государства. Это опора в жизни каждого человека. Семья – это источник любви, уважения, традиций, нравственности. Какие бы перемены ни происходили в обществе, семья для каждого человека остаётся надёжным тылом, где он черпает живительные силы и обретает себя.

Лишь в крепкой семье возможно воспитать достойное поколение.

О том, как найти взаимопонимание с подрастающим поколением, научиться слышать их и себя, как привить подросткам и молодежи правильные семейные ценности, рассказал редакции «Номер один» директор Центра практической психологии в Улан-Удэ Игорь Валерьевич Бадиев.

Игорь Бадиев - психолог-консультант с более чем 20-летним стажем работы, кандидат психологических наук, доцент кафедры возрастной и педагогической психологии Бурятского государственного университета, старший научный сотрудник лаборатории исследования морального поведения Новосибирского государственного университета.

Кроме того, Игорь Бадиев - руководитель и основатель Центра практической психологии «AllPsy» в Улан-Удэ.





Фото: Номер один

- Здравствуйте, Игорь Валерьевич! Расскажите, пожалуйста, почему в подростковом возрасте часто происходят кризисы? С чем это связано?

- Человек - это очень сложное социальное существо. Процесс социализации – это глобальный процесс. Почему подростковый возраст является кризисом? Потому что это - возраст личностной интеграции. Когда ребенок уже перестает быть ребенком и ему надо интегрировать множество своих социальных ролей в какое-то единство, в одну общую личность. Для подростка - это сложный процесс.

Если говорить о том, какой возраст относить к подростковому, то он начинается с момента пубертата. Пубертат - это начало полового созревания. А половое созревание оно разное у всех, индивидуальное. Поэтому четкой границы не существует. В среднем - это с 12 до 17 лет.

Сейчас у нас дети вырастают быстрее, потому что условия жизни, медицины, питания лучше. Соответственно половое, физиологическое созревание начинается раньше. А окончание подросткового возраста – это момент, когда подросток начинает включаться в первые учебно-профессиональные отношения, в деятельность по приобретению трудовых навыков. А это связано уже с профессиональным самоопределением.

- Что такое профессиональное самоопределение для подростка сегодня?

Профессиональное самоопределение в современном мире - это очень сложный процесс. То есть если лет 50 назад, скажем, профессиональное самоопределение подростка, было достаточно простым, потому что у него выбор был из нескольких профессий. Ты закончил 9 классов, пошел, приобрел профессию, или выучился в ВУЗе, и ты уже готовый специалист. Сейчас - такого нет. Сейчас те профессии, которые мы осваиваем, они гораздо сложнее – это и профессиональные, и социальные навыки, хотя и выбора больше.

Поэтому момент профессионального самоопределения для подростка сейчас часто наступает вплоть до 25 лет. Поэтому и границы для подросткового возраста нечеткие. Нижняя граница ориентирована на физиологическое созревание. А верхняя граница - на социальную зрелость. Таким образом, к подросткам можно отнести не только обычных подростков, но и молодежь до 25 лет.

- Часто ли в вашей практике встречаются случаи, когда родители не могут найти общий язык с подростками?

- Довольно часто. Все случаи обращения по поводу подростков касаются как раз таки непонимания подростков, и в большинстве случаев они касаются именно подросткового кризиса. В каких-то случаях есть личные психологические проблемы самого подростка.

Но, в основном, это всегда проблема подросткового возраста, подросткового кризиса и перестраивания модели детско-родительских отношений.

То, что подросток меняется, это как бы понятно и закономерно. Это необходимый этап взросления. Важно, что подростковый кризис и перестройка ребёнка в подростка требуют и перестройки самих родителей. А родителям меняться сложнее, чем подросткам. Часто родители даже не хотят меняться для этого. Многие случаи в моей практике связаны как раз с этим.

Также бывает, что родители, с одной стороны, требуют от подростка взрослости и самостоятельности, а с другой - требуют от него беспрекословного послушания и признания их в качестве авторитета. Не просто авторитета, а вот именно родителя, который как сказал, так оно и должно быть.

А это - взаимоисключающие требования. То есть, ты либо самостоятельный, либо ты слушаешься. Естественно, в этом случае возникает конфликт.

- Какие основные особенности у подросткового возраста?

- У подросткового возраста есть специфические психологические особенности. И одна из них, ключевая, заключается во внутриличностном конфликте. С одной стороны, это появление чувства взрослости - подросток чувствует себя уже не ребенком, а взрослым и отрицает все детское. А с другой стороны, он фактически взрослым не является.

- И как тогда родители и подростки пытаются решить проблемы?

- Сейчас для профилактики подобных проблем родители сами приходят к психологу. Чтобы подготовиться к подростковому кризису и понимать, что нужно перестроить в отношениях. Но таких немного, нельзя сказать, что это прямо тренд. Вообще в это вопросе никакого тренда нет на самом деле.

Все решают возникающие проблемы так, как они привыкли их решать. Исходя из семейной традиции и из собственного жизненного опыта. А опыт какой был, такой и был. И поэтому родители часто просто воспроизводят их собственных родителей по отношению к самим себе, когда они были подростками.

К нам они приходят тогда, когда эти способы не срабатывают. И это бывает очень часто. То, как нас родители воспитывали, когда мы были подростками, сейчас уже не работает на нынешних подростков.

- Скажите, пожалуйста, что является главным препятствием для здоровых отношений между родителем и подростком?

- Здесь есть две противоречивые тенденции в обществе. С одной стороны, это детоцентризм. Чрезмерная забота о ребенка, гиперопека, постановка ребенка в центр всей семейной системы - это с одной стороны. А с другой стороны, это игнорирование его эмоциональных и психологических потребностей.

На практике в жизни это получается так, что мы все делаем для ребенка. Чтобы он был одет, накормлен, посещал любимые кружки и прочее, прочее. Мы всячески стараемся, и все вокруг него. А он все равно недоволен. А ему все равно плохо.

Мы очень стараемся, чтобы подросток и сейчас, и в будущем был успешен. Но парадоксальным образом, вот эти наши старания приводят к тому, что у подростка возникают упадок и депрессия. В результате информационного, эмоционального и прочего-прочего перегруза.

- Может, они впадают в депрессию, потому что родители их материально обеспечивают, а моральную поддержку не дают? Таких историй полно.

- Тут вопрос не в том, что они не дают моральную поддержку. Они и жалеют и разговаривают с ними. Но это не спасает подростков от депрессии. Потому, что они не выдерживают тех требований и ожиданий, которые на них возлагаются.

На современных подростков сейчас возлагаются слишком высокие ожидания. Очень высокие ожидания. Это касается и учебы, и успешности, и это в том числе и ожидания их психологического благополучия.

У нас, по сути, среди детей и подростков, можно сказать, чуть ли не эпидемия депрессии.

Мы полагаем, что ребенок, наш подросток должен быть успешным и благополучным.

- Получается, если подросток захочет поступать не в вуз, а в колледж, к примеру? Ему этого не позволят?

- Возможно. Часто это будет воспринято родителем как полное обесценивание его родительского труда и усилий. Здесь возникает противоречие. То есть с одной стороны мы все делаем для детей, а с другой стороны, то, что мы делаем все для детей - детям как раз вредит. У них нет свободы выбора.

- Чтобы вы посоветовали родителям в этом случае тогда? Дать им полную свободу действия или как-то по-другому сделать?

- Полную свободу подросткам дать тоже нельзя. Они ведь не являются взрослыми. И вот эта задача на самом деле касается перестройки самого взрослого. Детки и подростки - очень гибкие и адаптивные. Они всегда адаптируются. Так или иначе они приспособятся. А вот взрослому адаптироваться гораздо сложнее. Потому что у них эго, они не хотят, у них уже определенная ригидность, все устоялось.

Родителю, в принципе, нужно учиться гибкости. Это то, чего у нас в культуре не хватает. Это то, чему нас никогда не учили. Нужно учиться гибкому поведению, гибкому реагированию.

- В вашей практике все родители, которые к вам приходили, научились гибкости? Большинство?

- Нет, конечно. Мы с этим работаем. И вот знаете, есть такая пословица, и она полностью справедлива. «Не нужно воспитывать детей, воспитывайте себя! Дети в любом случае будут похожими на вас».

Вот это, собственно говоря, касается всех вопросов нашего интервью – как не допустить конфликта с подростками, как привить подростку правильные семейные ценности, патриотизм, любовь к родине, здоровый образ жизни, здоровые отношения и тому подобное. Детей нужно воспитывать прежде всего своим примером.

Ребенку можно говорить все, что угодно. Мы можем ему говорить, что вот нельзя пить, курить, нужно любить Родину, заниматься спортом, уважать старших, быть вежливым и прочее-прочее.

Но все это не имеет никакого смысла. Потому что ребенок и подросток, именно подросток, в первую очередь, когда ему так говорят, будет воспринимать все это в штыки, либо игнорировать, а это, в принципе, особенность подросткового возраста, называемая подростковым негативизмом. Поэтому часто здесь появляются именно противоположные тенденции.

Мы хотим научить их хорошему, доброму. К примеру, что нужно старшему в трамвае место уступать. Мы их учим, «песочим» по этому поводу, читаем морали, а в ответ видим демонстративное и неуважительное отношение.

«Вот бабушка, ты в трамвае место уступала, когда была молодая, вот у тебя и ноги болят. А я так поступать не буду».

И это характерно для подростков, потому что подросток стремится к самостоятельности, к отстаиванию собственной независимости. Но в конечном итоге подростковый период всегда заканчивается. Любое детство, любое отрочество всегда заканчивается.

По возрасту тут нет четкой однозначной границы. Это общемировая тенденция, верхняя граница подросткового возраста – вплоть до 25 лет. Есть люди, которые пораньше проходят подростковый кризис, есть которые попозже. Но когда-нибудь подростковый возраст все равно закончится, и человек рано или поздно станет взрослым.

И он станет взрослым с той системой норм ценностей и отношений, в первую очередь, в которых он воспитывался, в которых он находился.

Сначала он будет специально делать все назло. Но это для подросткового возраста нормально. А потом он рано или поздно вернется к своим истокам. Подростковый возраст в принципе характеризуется борьбой за независимость. И эта борьба за независимость часто проявляется именно в негативизме.

- А бывают же так, что, к примеру, родители хорошие, которые не говорят, а показывают именно своим примером, как правильно нужно делать, и подросток такой – «оторви и выброси» все делает по-своему? Что делать в этом случае?

- Вообще, дети, как правило, похожи на своих родителей. Вы похожи на своих родителей, я похож на своих родителей, мои дети будут похожи на меня, ваши дети похожи на вас. Это общая тенденция.

Всегда есть что-то, что может нарушить нормальный ход социализации ребенка и привести к различному роду девиациям. То есть это всегда может быть. И когда мы видим, что вроде у нас и родители хорошие, и семья вся такая положительная, а ребенок - «оторви и брось», то тут вопрос именно индивидуального случая.

- Как, по Вашему мнению, можно воспитать в ребёнке, в подростке чувство патриотизма, любви к Родине именно в семье?

- Себя нужно воспитывать. И воспитывать ребенка только собственным примером поведения.

- Современные дети подвергаются негативному воздействию информационного пространства – соцсети, Интернет, ТВ, блогеры. Как оградить ребенка и подростка от этого воздействия? И как научить его правильно отсеивать ненужную информацию?

Во-первых, как говорится, «не так страшен черт, как его малюют». И то, что я сейчас наблюдаю по этому поводу: «Ая-яй, наши дети смотрят всякое в интернете, их портят и прочее» - это только страхи и тревоги и неадекватное представление взрослых.

«Они там сериалы смотрят, блогеров, анимешников, у них там какие-то дурацкие мультики и тому подобное». Все это неадекватное представление взрослых о том контенте, который они видят.

Им просто это почему-то не нравится. И они считают, «раз мне это не нравится, то значит это плохо, и это значит каким-то образом опасно».

Ну нет, конечно. На цвет и вкус фломастеры разные. Если мне что-то не нравится, то не обязательно является плохим и опасным.

И, собственно говоря, вот эта ситуация, когда мы по поводу каждого фильма или мультика кричим на ребенка или подростка, что он несет угрозу и опасность, потому что он мне не нравится, как раз-таки показывает степень нашей информационной безграмотности. Мы просто не умеем работать с информацией. А как вы хотите научить ребенка работать с информацией, если вы сами с этой информацией работать не умеете?

И часто оказывается, что дети-то гораздо более избирательные и умеют лучше обращаться с информацией, чем взрослые. Возьмите хотя бы по статистике телефонных мошенников? Сколько обманывают взрослых и сколько обманывают подростков? Конечно, подростков и молодежь обманывают, но значительно реже. Намного реже.

- Значит ни о чем не нужно здесь переживать, да? И не надо их сильно контролировать?

- Это не значит, что все хорошо и все под контролем. Это значит, что те люди - взрослые, которые берут на себя функцию по контролю информационного контента с целью уберечь детей от каких-то негативных воздействий, зачастую сами не понимают, что они делают. Это проблема.

И те средства и методы, которые используются взрослыми, приносят больше вреда. В интернет-среде это называется эффектом Барбары Стрейзанд. Если ты хочешь к чему-то привлечь внимание, запрети это.

То есть, если родители говорят, «вот ты не смотри это, это тебе не по возрасту». Это 100% способ привлечь внимание ребенка.

Здесь стоит именно вопрос грамотной, хорошей организации досуга подростка и совместной с ним деятельности. Общего времяпрепровождения, досуга. Организации любых мероприятий, и не только семейных. Чтобы все было хорошо продумано и организовано.

И опять-таки здесь очень важно, чтобы к организации этого свободного времени ребенок и подросток привлекался сам, в том числе. А то, как он научится организовывать свое время, если за него будут это делать взрослые?

Главный дефицит нынешних взрослых - это отсутствие гибкости, которая так необходима в нашем сложном, постоянно меняющемся мире.

- И последний вопрос в заключение нашего интервью. Что, по Вашему мнению, могло бы способствовать росту патриотических настроений среди подростков и молодежи?

- Нельзя человека научить любить Родину. Вообще нельзя научить человека любить, нельзя заставить человека любить. Даже если будет соответствующая информационная повестка, пропаганда – фильмы, книги, блогеры, СМИ, мероприятия. Конечно, она создаст нужный информационный фон, и многие люди искренне будут считать себя патриотичными. Но как только она вдруг исчезнет, то настроения сразу поменяются.

На мой взгляд, настоящий патриотизм не исчезает со сменой информационной повестки, это, скажем так, гораздо более глубокий вопрос.

Здесь задавать вопрос нужно не о том, как привить ребенку, подростку, молодежи патриотизм, здесь вопрос стоит в том, как сделать патриотичным само общество. И над этим надо работать.

- Спасибо большое за интервью!

Республиканский центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи ГБОУ «РЦО» (ул. Свердлова, 22):

- 44-02-59, запись на консультацию

МБУ ДО «Центр диагностики и консультирования» г.Улан-Удэ (ул. Хахалова, 8):

- 55-38-17, запись на консультацию

- 55-38-16, телефон доверия для детей и родителей РБ

Общероссийский телефон доверия для детей и родителей (бесплатно, круглосуточно, анонимно):

8-800-2000-122

Фото: loon.site