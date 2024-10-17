Общество 17.10.2024 в 11:19

Вместо такси наркоман в Бурятии поймал машину Росгвардии

Его замели с двумя огромными сумками конопли
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Текст: Елена Кокорина
Вместо такси наркоман в Бурятии поймал машину Росгвардии

Житель Забкрая попался в Бурятии с двумя огромными сумками конопли. Он привлек внимание росгвардейцев голосуя на обочине сельской дороги.

- Мужчина стоял с двумя спортивными сумками на обочине федеральной трассы в селе Тарбагатай и пытался уехать на попутках. Документов, удостоверяющих личность, у него с собой не было. При установлении личности по базе данных стал сильно нервничать. В ходе проверки личных вещей в одной из сумок были обнаружены 7 пакетов с травянистой массой, - рассказали в Росгвардии республики.

Задержанный 36-летний житель Забайкальского края, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, был доставлен в полицию.

- Результаты экспертизы показали, что вещество в пакетах является наркотическим веществом – каннабис, весом более 4 килограммов. Мужчина рассказал, что собрал запрещенку за городом для собственного употребления. По факту незаконного оборота наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия Бурятии

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