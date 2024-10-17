Из Советского района Улан-Удэ вывезли 340 кубометров мусора

С начала месячника чистоты в Советском районе вывезли более 340 кубометров мусора. За время акции здесь провели уже 113 мероприятий по благоустройству.

Недавно сотрудники администрации Советского района совместно с комбинатом по благоустройству устранили несанкционированную свалку в микрорайоне Сокол.

- Уважаемые горожане! Напоминаем, что за создание несанкционированных мест для твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора предусмотрены штрафы: для граждан — от 3 до 5 тыс. рублей; для должностных лиц — от 5 до 10 тыс. рублей; для юридических лиц — от 30 до 50 тыс. рублей. Вместе сохраним чистоту нашего города! – сообщили в администрации города.

Напомним, месячник по уборке города от мусора стартовал 21 сентября, завершится завтра, 19 октября.

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Фото: администрация Улан-Удэ