Ипотечникам Бурятии усложнили жизнь

С начала октября крупные банки, в том числе Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк ввели для застройщиков и заемщиков комиссию для ипотеки с рыночными ставками для покупки жилья на первичном и вторичном рынке. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей девелоперских и риелторских компаний. Банки решили заработать на ипотечниках, число которых резко упало. В Бурятии новость о дополнительном прессинге немногочисленных заемщиков вызвала недоумение.В Сбербанке подтвердили введение комиссии, но не уточнили ее размер. По словам замруководителя ипотечного департамента агентства «Этажи» Татьяны Решетниковой, в среднем он составляет 6,5% от стоимости привлеченного финансирования.Участники рынка, опрошенные изданием «Коммерсантъ», связывают это со снижением со стороны Центробанка планки предельной полной стоимости кредита (ПСК - включает ставку по займу и дополнительные расходы в виде страхования, аккредитива, оценку недвижимости и др.). Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов девелоперской группы А101 Рустам Азизов назвал введение комиссии вынужденной мерой для банков. По его словам, если затраты будут включены в сам кредит, то его полная стоимость может превысить установленный ЦБ предел. Эксперт считает, что новые правила могут привести к удорожанию квартир примерно на 10%.По состоянию на конец сентября средние рыночные ставки по ипотеке составляли 21,74%. Как пояснил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, с 1 октября до конца года предельная ПСК по кредитам на договоры долевого участия в строительстве и на покупку жилья, введенного в эксплуатацию меньше года назад, составляет около 22,4% годовых, а на покупку жилья, введенного в эксплуатацию больше года назад, — 24,5%.Пока неясно, насколько новые комиссии банков отразятся на спросе и ценах на жилье.По словам риелтора из Улан-Удэ Ирины Сокольниковой, в связи с новыми комиссиями для ипотечного рынка возникнут дополнительные сложности.- Время и так очень сложное. Рынок в Улан-Удэ находится на перепутье, так как сегодня застройщики более активно ищут покупателей, все больше высказывается прогнозов относительно снижения цен на недвижимость. Либо застройщики начнут предоставлять все более выгодные условия для покупателей через различные акции.По ее словам, выдача ипотечных кредитов в конце лета упала примерно на 60%.- Если это не обвал рынка, то весьма тревожный симптом, поскольку исторически таких шоков наш рынок еще не испытывал, - подчеркнула она.Риелтор говорит, что «вторичный рынок в Улан-Удэ тихо съезжает вниз. Впервые за все время жилищного бума продавцы наконец-то поняли, куда все идет, и начали давать довольно приличные скидки. Рынок, мягко говоря, неживой. Продать на нем жилье крайне сложно».По данным «ДОМ.РФ», после завершения программы льготной ипотеки в июле продажи квартир в новостройках рухнули на 31% по сравнению с июлем 2023 года и на 52% по сравнению с июнем 2024. В Бурятии, по данным риелторов, удар, который монетарные власти нанесли по рынку жилья, смягчился из-за действия Дальневосточной ипотеки. Которая стала палочкой-выручалочкой для первичного рынка ипотеки. Но полностью удовлетворить спрос на кредиты она не может из-за жестких требований по возрасту (получить ДВИ могут только молодые семьи с ребенком).Фото: «Номер один»