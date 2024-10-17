Жители Бурятии похитили свыше 280 тысяч кВт электроэнергии

За 9 месяцев 2024 года сотрудниками Заиграевского РЭС ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» было выявлено 28 случаев хищения электроэнергии. Сумма похищенного составляет более 280 тысяч кВт, сообщается в ТГ-канале «Вперед. Заиграево».

- Также выявляются случаи самовольного подключения потребителей к электросетям уже после отключения из-за долгов. За 9 месяцев 2024 года выявлено 28 случаев на сумму 278989,76 кВт. Хищения электроэнергии не только наносят финансовый ущерб сетевой компании, но и провоцируют сбои в электроснабжении, становятся причиной перепадов напряжения в сети. В результате из строя может выйти бытовая техника, причем не только у правонарушителей, но и у их соседей. Кроме того, противоправные действия могут привести к электротравме окружающих, вплоть до летального исхода, - рассказали в Заиграевском «Бурятэнерго».

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