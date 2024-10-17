Самолеты в аэропорту Бурятии прошли процедуру деайсинга

Сегодня в аэропорту Улан-Удэ самолеты перед вылетом облили специальной жидкостью. Процедура называется «противообледенительная обработка» или более коротким словом «деайсинг».

- В Улан-Удэ выпал первый серьезный снег, который стал проверкой для служб аэропорта на готовность. Температура близка к нулю, и снег мокрый и липкий, что требует противообледенительной обработки воздушных судов. Производственные службы аэропорта «Байкал» уже начали работу: сегодня проведены первые обливы. Благодаря новому специальному автомобилю «Гейзер» процесс проходит более эффективно. Службы, которые проходили обучение все лето, успешно отработали по программе. Первый снег -это не только вдохновение для романтиков, но и важная задача для специалистов, - рассказывает директор аэропорта республики Дмитрий Гармаев.

Специалисты отмечают, что данная процедура обеспечивает безопасность полетов, потому что обледенение аэродинамических поверхностей изменяет течение воздушного потока на них, в результате чего самолёт становится неуправляемым и теряет высоту.

Фото: loon.site