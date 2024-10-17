Общество 17.10.2024 в 12:27
Про выжившего в море жителя Бурятии могут снять кино
Об этом заявил сценарист сериала «Слово пацана»
Текст: Андрей Константинов
Сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев заявил изданию 360.ru, что в курсе истории спасенного в Охотском море жителя Бурятии Михаила Пичугина. Она может лечь в основу новой кинокартины.
«Я рассматриваю эту историю для возможной экранизации», - рассказал Золотарев.
Напомним, Михаил Пичугин чудом выжил после более чем двухмесячного дрейфа на катамаране в Охотском море. Его брат Сергей и 15-летний племянник Илья погибли, их тела оставались на судне вместе с Михаилом.
Сейчас спасенный мужчина продолжает находиться в больнице Магадана, где его выхаживают врачи. Его даже посетила зампред правительства Магаданской области Татьяна Савченко.
«Мы уже оказываем поддержку Михаилу, он находится в реанимации. Сегодня с ним работал психолог. Позже приобретем билеты, чтобы он добрался до дома», - сказала Татьяна Савченко.
Зампред добавила, что состояние пациента врачами оценивается как удовлетворительное. Если родные Михаила захотят прилететь в Магадан, им в этом помогут.
Как отметили в правительстве Магаданской области, история Михаила потрясла всех колымчан. В соцсетях жители активно предлагают свою поддержку выжившему мужчине. Они готовы передать ему теплые вещи и все необходимое, предоставить безвозмездно жилье его родным, если они захотят приехать в Магадан на время реабилитации Михаила.
Однако, как уже сообщал «Номер один», Михаил может стать фигурантом уголовного дела, возбужденного следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).
Фото: правительство Магаданской области
«Я рассматриваю эту историю для возможной экранизации», - рассказал Золотарев.
Напомним, Михаил Пичугин чудом выжил после более чем двухмесячного дрейфа на катамаране в Охотском море. Его брат Сергей и 15-летний племянник Илья погибли, их тела оставались на судне вместе с Михаилом.
Сейчас спасенный мужчина продолжает находиться в больнице Магадана, где его выхаживают врачи. Его даже посетила зампред правительства Магаданской области Татьяна Савченко.
«Мы уже оказываем поддержку Михаилу, он находится в реанимации. Сегодня с ним работал психолог. Позже приобретем билеты, чтобы он добрался до дома», - сказала Татьяна Савченко.
Зампред добавила, что состояние пациента врачами оценивается как удовлетворительное. Если родные Михаила захотят прилететь в Магадан, им в этом помогут.
Как отметили в правительстве Магаданской области, история Михаила потрясла всех колымчан. В соцсетях жители активно предлагают свою поддержку выжившему мужчине. Они готовы передать ему теплые вещи и все необходимое, предоставить безвозмездно жилье его родным, если они захотят приехать в Магадан на время реабилитации Михаила.
Однако, как уже сообщал «Номер один», Михаил может стать фигурантом уголовного дела, возбужденного следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).
Фото: правительство Магаданской области