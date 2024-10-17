Организации Бурятии могут выиграть до 1 миллиона рублей. Идет прием заявок на открытый конкурс проектов «Среда возможностей» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

- Конкурс поддержит проекты, предназначенные для детей и подростков на малых территориях через создание для них поддерживающей и развивающей среды. Конкурс должен привлечь местные сообщества. Обязательное условие – учет мнения детей и их активное участие в разработке и реализации проектов, - сообщают организаторы конкурса.

Принять участие в конкурсе могут государственные и муниципальные учреждения, включая: организации социального обслуживания семьи и детей, образовательные организации, учреждения культуры, спорта и молодежные центры, территориально общественные самоуправления, социально ориентированные некоммерческие организации.

Важное условие – организации должны быть из населенных пунктов с численностью населения до 70 тысяч человек.

Победители получат целевую финансовую поддержку в долгосрочной перспективе по номинациям: «Точка роста» - до 500 000 рублей, «Горизонты возможностей» - до 1 миллиона рублей.

Заявки принимаются до 7 ноября на сайте конкурса.

Фото: loon.site