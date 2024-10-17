17-летний житель Бурятии обокрал районную пилораму на 100 тысяч рублей

В Кижингинском районе Бурятии оперативники раскрыли кражу имущества с территории пилорамы. Преступниками оказались 17-летний и 31-летний местные жители, в головах которых созрел преступный план после распития спиртного.

Телефонное сообщение о преступлении поступило в полицию 12 октября, а ущерб составил около 100 тысяч рублей.

- По предварительной информации, двое местных жителей 31 года и 17 лет после распития спиртного в сторожке с работниками пилорамы похитили два спальных мешка и две бензопилы. Вещи старший из них вынес из веранды за ограду еще в процессе употребления спиртных напитков. Похищенное гости забрали после окончания застолья.

31-летний злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, а несовершеннолетний – состоял на профучете в ПДН, - рассказали в полиции республики.

Известно, что бензопилы они затем вернули на территорию организации. Два спальных мешка, которыми подозреваемые планировали пользоваться сами, изъяты по месту жительства одного из них. В содеянном признались.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Номер один