Общество 17.10.2024 в 13:59

17-летний житель Бурятии обокрал районную пилораму на 100 тысяч рублей

Преступный план созрел в голове воришек после распития алкоголя
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Текст: Елена Кокорина
17-летний житель Бурятии обокрал районную пилораму на 100 тысяч рублей

В Кижингинском районе Бурятии оперативники раскрыли кражу имущества с территории пилорамы. Преступниками оказались 17-летний и 31-летний местные жители, в головах которых созрел преступный план после распития спиртного.

Телефонное сообщение о преступлении поступило в полицию 12 октября, а ущерб составил около 100 тысяч рублей.
- По предварительной информации, двое местных жителей 31 года и 17 лет после распития спиртного в сторожке с работниками пилорамы похитили два спальных мешка и две бензопилы. Вещи старший из них вынес из веранды за ограду еще в процессе употребления спиртных напитков. Похищенное гости забрали после окончания застолья.
31-летний злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, а несовершеннолетний – состоял на профучете в ПДН, - рассказали в полиции республики.
Известно, что бензопилы они затем вернули на территорию организации. Два спальных мешка, которыми подозреваемые планировали пользоваться сами, изъяты по месту жительства одного из них. В содеянном признались.
Возбуждено уголовное дело.

Фото: Номер один

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