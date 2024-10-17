Общество 17.10.2024 в 14:56

В Бурятии наградили отцов-участников СВО

Награждение состоялось в преддверии Дня Отца
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии наградили отцов-участников СВО

В Бурятии наградили отцов-участников СВО. Награждение состоялось в преддверии Дня Отца.

В канун праздника в правительстве республики состоялось чествование отцов-участников специальной военной операции. В рамках торжественного мероприятия 40 бойцов были отмечены благодарственным письмом главы республики Бурятия и ценными подарками.

Напомним, в России День отца празднуется в третье воскресенье октября, в этом году праздник отмечается 20 октября.

- Вы своим примером показываете своим детям, какими должны быть отцы. настоящие мужчины и патриоты своей Родины. Вы стоите на страже Родины и защите ее интересов. Для нас вы - настоящие Герои. Многие из вас проводят уроки Мужества, занимаются адаптивным спортом и достигают успехов. Пусть ваши дети растут здоровыми и счастливыми, а ваша семья будет крепкой и дружной. С праздником! – поздравил всех участников мероприятия руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Бурятии Илья Михалев.



На награждении присутствовали спортсмены сборной ветеранов СВО, победители «Кубка Защитников Отечества ДФО» Сергей Манханов и Баясхалан Бадмаев, многодетный отец Юрий Сушкеев и многие другие подопечные филиала фонда «Защитники Отечества».

 

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества»

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