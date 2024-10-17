Общество 17.10.2024 в 15:15

В Бурятии будут готовить врачей-рефлексотерапевтов

Практические занятия будут проходить в Центре восточной медицины
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии будут готовить врачей-рефлексотерапевтов

В Бурятии будут готовить врачей-рефлексотерапевтов. На учебу зовут врачей, которые хотят получить дополнительное образование.

Рефлексотерапия – это комплекс методов воздействия на специальные многочисленные, расположенные по всему телу биологически активные точки. Основным методом воздействия является иглоукалывание. 

- Научно-образовательный центр по традиционной медицине Медицинского института БГУ им. Доржи Банзарова открывает набор на курс профессиональной переподготовки врачей по специальности «Рефлексотерапия». Курс продлится с 5 ноября 2024 года по 3 марта 2025 года, - сообщили в минздраве Бурятии.

Срок обучения - 576 академических часов (16 недель, 4 месяца).

После завершения обучения будет выдан диплом о профессиональной переподготовке. Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий (онлайн обучение, электронный курс/платформа дистанционного обучения БГУ).

Практические занятия и стажировка пройдут в Центре восточной медицины.

На курс приглашаются врачи-специалисты, имеющие профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», послевузовское профессиональное образование (интернатура или ординатура).

Справки по телефону: Нина Борисовна, 8 (983) 531-49-13, kurs-reflex576@yandex.ru

   

Фото: Номер один

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