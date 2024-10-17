Общество 17.10.2024 в 15:59

В Улан-Удэ утвердили график переселения жителей из центра города

Переселение всех жильцов должно завершиться к октябрю 2029 года
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ утвердили график переселения жителей из центра города
В Улан-Удэ утвердили график переселения жителей из центральной части города в рамках комплексного развития территорий. План переселения разрабатывался на протяжении долгого времени, и в сентябре этого года работа была завершена. Как сообщили в Управлении комплексного развития территорий, накануне его утвердили все участники проекта. График содержит информацию о том, жители каких домов и в какие сроки будут переселены. С документом можно ознакомиться по ссылке.  
 
Как уже сообщалось, жителям многоэтажных домов предлагается три варианта переселения. Первый — выплата денежной компенсации исходя из рыночной стоимости. Второй — обмен на жилье, равнозначное по своей площади и третий вариант— приобретение большей по площади и более дорогой недвижимости с доплатой из собственных средств. Владельцев домов, включённых в график сноса на 2024 и 2025 годы, будут переселять на вторичный рынок жилья. При подборе жилья для людей будут учитывать их предпочтения относительно района города.
 
Далее в графике указано, что переселение жильцов продолжится в 2027 году. Эти люди смогут переехать уже в новые квартиры в 16-ти этажном доме, который построят в центре города в рамках проекта.  
 
Что касается владельцев частных домов, то им будет предоставлена денежная компенсация в размере рыночной стоимости.  
 
Переселение всех жильцов должно завершиться к октябрю 2029 года. Как отмечают в Управлении комплексного развития территорий, возможны небольшие изменения в графике.  
 
Всего в центре города, определенного под комплексное развитие, проживало порядка 2 тысяч собственников. Из них около 150 расселено с января по октябрь этого года.
 
Напомним, проект комплексного развития территорий является частью мастер-плана, направленного на изменения облика Улан-Удэ. Весной прошлого года президент России Владимир Путин одобрил этот план во время своего визита в Бурятию. Проект комплексного развития предусматривает реконструкцию исторического центра города. В результате обновления на месте старых и аварийных зданий будут построены десять новых жилых комплексов, школа на 760 мест, два детских сада, поликлиника, театр «Байкал», национальный музей и межвузовский кампус.

Фото: Управление комплексного развития территорий
Теги
переселение застройка

Все новости

В Улан-Удэ утвердили график переселения жителей из центра города
17.10.2024 в 15:59
В Улан-Удэ из-за неисправности самолета задержан рейс в Москву
17.10.2024 в 15:33
В Бурятии будут готовить врачей-рефлексотерапевтов
17.10.2024 в 15:15
В Бурятии наградили отцов-участников СВО
17.10.2024 в 14:56
«Для нас этот школьник — герой»
17.10.2024 в 14:35
В Бурятии перекрыли одну полосу движения на Пыхте
17.10.2024 в 14:27
В Еравнинском районе открыли школу искусств
17.10.2024 в 14:26
17-летний житель Бурятии обокрал районную пилораму на 100 тысяч рублей
17.10.2024 в 13:59
Организации Бурятии могут выиграть до 1 миллиона рублей
17.10.2024 в 13:50
В Бурятии пожар уничтожил гараж и мотоцикл
17.10.2024 в 13:41
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 октября

Читайте также
В Бурятии будут готовить врачей-рефлексотерапевтов
Практические занятия будут проходить в Центре восточной медицины
17.10.2024 в 15:15
В Бурятии наградили отцов-участников СВО
Награждение состоялось в преддверии Дня Отца
17.10.2024 в 14:56
В Бурятии перекрыли одну полосу движения на Пыхте
И без того сложную обстановку усугубило ДТП
17.10.2024 в 14:27
17-летний житель Бурятии обокрал районную пилораму на 100 тысяч рублей
Преступный план созрел в голове воришек после распития алкоголя
17.10.2024 в 13:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru