Общество 17.10.2024 в 15:59
В Улан-Удэ утвердили график переселения жителей из центра города
Переселение всех жильцов должно завершиться к октябрю 2029 года
Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ утвердили график переселения жителей из центральной части города в рамках комплексного развития территорий. План переселения разрабатывался на протяжении долгого времени, и в сентябре этого года работа была завершена. Как сообщили в Управлении комплексного развития территорий, накануне его утвердили все участники проекта. График содержит информацию о том, жители каких домов и в какие сроки будут переселены. С документом можно ознакомиться по ссылке.
Как уже сообщалось, жителям многоэтажных домов предлагается три варианта переселения. Первый — выплата денежной компенсации исходя из рыночной стоимости. Второй — обмен на жилье, равнозначное по своей площади и третий вариант— приобретение большей по площади и более дорогой недвижимости с доплатой из собственных средств. Владельцев домов, включённых в график сноса на 2024 и 2025 годы, будут переселять на вторичный рынок жилья. При подборе жилья для людей будут учитывать их предпочтения относительно района города.
Далее в графике указано, что переселение жильцов продолжится в 2027 году. Эти люди смогут переехать уже в новые квартиры в 16-ти этажном доме, который построят в центре города в рамках проекта.
Что касается владельцев частных домов, то им будет предоставлена денежная компенсация в размере рыночной стоимости.
Переселение всех жильцов должно завершиться к октябрю 2029 года. Как отмечают в Управлении комплексного развития территорий, возможны небольшие изменения в графике.
Всего в центре города, определенного под комплексное развитие, проживало порядка 2 тысяч собственников. Из них около 150 расселено с января по октябрь этого года.
Напомним, проект комплексного развития территорий является частью мастер-плана, направленного на изменения облика Улан-Удэ. Весной прошлого года президент России Владимир Путин одобрил этот план во время своего визита в Бурятию. Проект комплексного развития предусматривает реконструкцию исторического центра города. В результате обновления на месте старых и аварийных зданий будут построены десять новых жилых комплексов, школа на 760 мест, два детских сада, поликлиника, театр «Байкал», национальный музей и межвузовский кампус.
Фото: Управление комплексного развития территорий
Как уже сообщалось, жителям многоэтажных домов предлагается три варианта переселения. Первый — выплата денежной компенсации исходя из рыночной стоимости. Второй — обмен на жилье, равнозначное по своей площади и третий вариант— приобретение большей по площади и более дорогой недвижимости с доплатой из собственных средств. Владельцев домов, включённых в график сноса на 2024 и 2025 годы, будут переселять на вторичный рынок жилья. При подборе жилья для людей будут учитывать их предпочтения относительно района города.
Далее в графике указано, что переселение жильцов продолжится в 2027 году. Эти люди смогут переехать уже в новые квартиры в 16-ти этажном доме, который построят в центре города в рамках проекта.
Что касается владельцев частных домов, то им будет предоставлена денежная компенсация в размере рыночной стоимости.
Переселение всех жильцов должно завершиться к октябрю 2029 года. Как отмечают в Управлении комплексного развития территорий, возможны небольшие изменения в графике.
Всего в центре города, определенного под комплексное развитие, проживало порядка 2 тысяч собственников. Из них около 150 расселено с января по октябрь этого года.
Напомним, проект комплексного развития территорий является частью мастер-плана, направленного на изменения облика Улан-Удэ. Весной прошлого года президент России Владимир Путин одобрил этот план во время своего визита в Бурятию. Проект комплексного развития предусматривает реконструкцию исторического центра города. В результате обновления на месте старых и аварийных зданий будут построены десять новых жилых комплексов, школа на 760 мест, два детских сада, поликлиника, театр «Байкал», национальный музей и межвузовский кампус.
Фото: Управление комплексного развития территорий
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