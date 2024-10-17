Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил работу городских автобусов. Ежедневно на маршруты выходят 209 автобусов.

- Проверил, как работает МУП «Городские маршруты». В этом году в муниципальную собственность вернули акции акционерного общества. Это позволило нам расширить площади. Мы приводим в порядок мойку, будем доводить ее до ума и отремонтируем ее. Сейчас прорабатываем этот вопрос. Также отремонтируем и стояночные боксы. В смотровых канавах проведем нормальное освещение, - рассказал Игорь Шутенков.

Он отметил, что возможно рядом с МУП «Городские маршруты» в будущем появится автовокзал для межмуниципальных перевозок.

- За 5 лет мы полностью обновили автопарк. Сегодня ежедневно на линию выходят 209 современных автобусов. Внедрили систему ИТС, чтобы люди могли, даже находясь дома узнать, где едет любой автобус, а не стоять на остановках. Предприятие мы продолжим развивать и дальше, - подытожил мэр.

Фото: тг-канал мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова