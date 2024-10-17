В селе Бурятии установили мемориальную плиту погибшему воину СВО

В селе Туран Тункинского района установили мемориальную плиту в честь участника специальной военной операции Дмитрия Ихинеева. Ее торжественное открытие, на улице, где проживал герой, прошло накануне. На мероприятии собрались родные, сослуживцы, односельчане, одноклассники, глава Тункинского района и многие другие.

- Дмитрий Ихинеев родился 19 июня 1977 года в селе Туран в многодетной семье. В 1984 году начал учёбу в школе, а в 1994 году был призван в армию. Служил во Внутренних войсках и участвовал в первой Чеченской кампании. Работал в патрульно-постовой службе МВД в с. Кырен, затем служил по контракту в танковых войсках в Чите. На СВО был с 2022 года. Погиб в ходе СВО 6 февраля 2023 года. Посмертно награжден Орденом Мужества, - сообщили в Администрации Тункинского района.

Увековечить его память установкой мемориальной плиты решила его семья. Церемония открытия завершилась возложением цветов.

Фото: ТГ-канал Администрации Тункинского района