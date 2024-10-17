Общество 17.10.2024 в 16:38

В Бурятии выбрали лучшего участкового

Им стал Цыден Аюржанаев из Еравнинского района
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии выбрали лучшего участкового
В МВД Бурятии подвели итоги второго этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый-2024». Как сообщили в ведомстве, победу в нем одержал старший участковый уполномоченный полиции Отделения МВД России по Еравнинскому району Цыден Аюржанаев. Он набрал 1530 голосов.

Второе место занял участковый уполномоченный ОМВД России по Бичурскому району старший лейтенант Аюр Нимаев. На третьем месте - участковый Отделения полиции «Ильинское» ОМВД России по Прибайкальскому району старший лейтенант Светлана Меновщикова.

Всего во второй этап конкурса прошли пять участковых: четверо мужчин и одна девушка. Проголосовать за них можно было на официальном сайте МВД Бурятии с 7 по 16 октября.

Теперь Цыден Аюржанаев представит Бурятию на федеральном этапе конкурса, в котором выберут лучшего участкового России. Он пройдет с 1 по 10 ноября также в форме интернет-голосования.

Фото: МВД Бурятии
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