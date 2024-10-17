Общество 17.10.2024 в 16:46

В детсадах Улан-Удэ появилось много свободных мест

Есть места для детей от полутора до семи лет
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Текст: Служба информации "Номер один"
В детсадах Улан-Удэ появилось много свободных мест

В детсадах Улан-Удэ появилось много свободных мест. Есть места для детей от полутора до семи лет.

- По результатам октябрьского комплектования в детских садах города на сегодняшний день имеются вакантные места для детей от 1,5 до 7 лет. Родители имеют право выбрать и указать в электронной карточке ребенка 5 желаемых детских садов, - сообщили в комитете по образованию администрации города.

Там напомнили, что важна желаемая дата зачисления (ЖДЗ). Только с момента ее наступления система начинает рассматривать ребенка при комплектовании. 

Ребенок может быть направлен в муниципальный детский сад при наличии вакантных мест в необходимой возрастной категории, которая рассчитывается на 1 сентября (дети, рождённые до 1 сентября и дети, рождённые после 1 сентября одного года, находятся в разных возрастных категориях).

Со списком вакантных мест можно ознакомиться тут. Справки по телефону: 8(3012) 21-45-59 или 21-11-03, 22-12-71, 21-68-09, комитет по образованию администрации Улан-Удэ.


Фото: loon.site

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