В Бурятии два пенсионера вусмерть рассорились из-за деревянных кубиков

100 раз вспомнишь Гоголя, слушая о том, как поссорились Иван Иванович и Иван Никифорович. Только те помещики сцепились из-за ружья, а эти не поделили деревянные кубики. Остальное - как списали у классика.Гаражный кооператив и компания хороших друзей - тихая гавань для любого мужчины. Однако стоит добавить к этому недопонимание, накопившиеся обиды, и вы получите неизбежный конфликт. В Кабанском районе, вместо того, чтобы мирно поговорить, бывшие товарищи оказались вынуждены решать последствия многолетних обид в суде.- Не так давно у меня прошел уже восьмой по счету суд. Одну половину - это административные дела - рассмотрели по моему заявлению. Другую - уже уголовные - по обращению моего экс-товарища Никиты Тарлаковского (имя и фамилия изменены. - Прим. ред.). В общей сложности все заседания были исключительно из-за одного события - драка за деревянные кубики, - рассказывает бывший военный Антон Зенковский (имя и фамилия изменены. - Прим. ред.).Антон Зенковский какое-то время жил в Гусиноозерске, но потом перебрался в Селенгинск, где, выкупив три помещения для стоянки машин, автоматически стал членом гаражного кооператива. Помимо гаражей, у него есть собака, которая, будучи на длинной привязи, охраняла до случившегося конфликта всю территорию кооператива. Как гаражи самого Зенковского, так и Тарлаковского и других соседей.Первые ссоры между мужчинами начались еще несколько лет назад. Неприязнь нарастала медленно, пока в определенный момент не закончилась выплеском злобы на сторожевой собаке. В один из октябрьских дней, подъезжая к территории базы, Антон заметил, что четвероногий охранник не только его не встречает, а, наоборот, прячется в будку.- Как оказалось, Тарлаковский неоднократно его избивал, - с возмущением вспоминает мужчина. - Узнав об этом, я сразу же организовал товарищеское собрание, на котором высказал ему все претензии. Мужики тоже меня поддержали, осудили его действия. Конфликт вроде замяли, но через два дня я нашел пса с окровавленной головой. Изверг разбил ему голову, сломал ухо… С того момента я укоротил привязь и пес больше не охранял кооператив. Его цепь стала доходить ровно до того места, где начинаются гаражи оппонента. Писать заявление я на Никиту не стал, не хотел портить и без того тяжелые отношения.Никита же, в свою очередь, категорически не согласен с бывшим приятелем. В разговоре с корреспондентом нашего издания он заявил, что даже пальцем не тронул собаку.- Эту собаку просто палкой нагнал, а следующим утром Антон объявил всем, что я ее избил. Собаку не избивал, только замахнулся. Она меня до этого укусила, вот я ее и шуганул, загнал в конуру, - делится своей версией произошедшего Тарлаковский.Со слов Антона, после случившегося их общий знакомый предупредил его: «Тарлаковский, он такой… лучше к нему не лезь. Как только подвернется возможность, он будет давить на «красную кнопку». Под этой метафорой скрывалось незамедлительное обращение в полицию.Второй акт противостояния между враждующими соседями произошел спустя год, когда те не поделили деревянные кубики.- В одном из гаражей у меня стоит печка, на которой я готовлю еду для собак. Печь я растапливал выброшенными деревянными кубиками, пропитанными битумом. Они валяются за территорией гаражного кооператива. Эту несанкционированную свалку организовал мой визави. На ней также лежит куча другого мусора, но мне для растопки нужна была древесина. Я, как обычно, взял тачку и пошел на свалку, что делал в течение многих месяцев по два раза на неделю под видеокамерами, ни от кого не скрываясь, - говорит мужчина.По воспоминаниям Антона Зенковского, через несколько минут на свалку пришел Никита Тарлаковский, который и стал инициатором стычки.- Слово за слово - мы подрались. Потом вернулись на базу, где я ему высказал: «Были мы друзьями, ели, пили вместе. Но с этого момента ты ко мне больше не заходи. Я тебя не знаю». Он, крикнув, что напишет на меня заявление, пошел в свои гаражи, а я - в свои. Собственно, вот и вся история, - вспоминает тот день Зенковский.Однако относительно драки показания бывших приятелей вновь расходятся.- Никакой драки не было. Антон вообще меня избил лопатой в тот день. Причем это было одностороннее избиение. Я закрывался рукой и получил перелом в трех местах, а также черепномозговую травму. Он всю эту драку придумал, чтобы оправдать самого себя, - защищает свою правду Никита Тарлаковский.Далеко не все физические конфликты завершаются обращением в полицию. Однако Никита, как и предупреждал их общий знакомый, воспользовался подходящим моментом. Из них двоих он первым написал заявление.- Об этом я узнал, когда обратился за медицинской помощью. Врач меня сразу спросила: «Вам тоже для полиции надо?». И тут я все понял, - вздыхает бывший военный.«…Упомянутая обрезь не была чем-либо ограждена или обозначена как чья-либо собственность. Когда я набирал обрезь, появился сосед по гаражам Никита Тарлаковский и в грубой форме, используя нецензурную брань, заявил, что эта обрезь принадлежит ему», - указал в своем заявлении о преступлении Антон Зенковский. - Наступая в мою сторону, он угрожал мне физической расправой и причинением увечий. После моих слов о том, что мы, вообще-то, находимся на свалке, а данная обрезь лежит в бесхозном состоянии уже несколько лет, напал на меня».По словам Антона, в качестве отвлекающего маневра перед нападением Никита толкнул груженую тачку весом более 35 кг на своего на оппонента. Она благополучно полетела в его сторону, из-за чего Зенковский получил сильный удар под коленную чашечку.- Он все это напридумывал. Есть видео, оно некачественное, но на нем видно, что я ничего не толкал в его сторону. У меня бы просто сил не хватило. А кубики эти - моего зятя. Антон их просто воровал целых полгода. Ему на это ничего не говорили, так как не видели, что он их ворует, - объясняет свою позицию Тарлаковский.- В уголовном деле все свидетели, которые были со стороны обвинения, стали очевидцами с моей стороны. Все они подписали ходатайство в суд о смягчении приговора. Из свидетелей у Никиты остались лишь дочь и зять, - говорит Антон Зенковский.Помимо драки за злосчастные кубики между возрастными мужчинами в преддверии рассмотрения дела в Верховном суде произошла еще и словесная перепалка. Она также увенчалась очередными заявлениями друг на друга. Первым вновь оказался «давитель» «красной кнопки».- После отборной брани со стороны Никиты я предложил ему пососать чупа-чупс. Сделал это все на камеру видеонаблюдения, - рассказывает Антон об очередном конфликте с соседом по гаражу. - Реакция отдела полиции на сей факт была моментальной. Уже через два часа по поселку меня разыскивали майор и лейтенант на дежурной машине. Такие инциденты в течение полутора лет разбирательств происходили неоднократно. К участковым и оперативникам я взывал всегда с одной просьбой, чтобы они прекратили эту вакханалию безнаказанности. Дел то всего - на собрании нашего коллектива поприсутствовать сотруднику и провести беседу. Но, увы, наши полицейские предпочитают принимать заявления и заниматься такими делами, вместо того чтобы ловить реальных преступников.В марте районный суд приговорил Антона Зенковского к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии, однако в Верховном суде отменили приговор. Тем не менее районный суд все-таки внес свои коррективы, заменив полное отсутствие наказания на три года условно.Мужчину такой финал не устроил.- Я считаю, что из дела выпала масса документов, есть прямые признаки подлога вещественных доказательств. Самое главное - выпал факт нанесения первого удара оппонентом. На шести заседаниях отклонили очень много вопросов. Все они затрагивали неудобные моменты по поводу доказательств моей невиновности. Свою вину я не признаю. Буду с адвокатом подавать апелляционную жалобу.Оба героя этой истории показали свое упорство, точнее будет назвать это упертостью. И друзьями мужчины уже больше не будут. Стоили ли деревянные кубики этого? Ведь теперь экс-приятели ежедневно проходят по гаражному кооперативу мимо друг друга, методично накапливая почву для новых ссор.В конце повести об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче Гоголь писал: «Скучно на этом свете, господа!». Судя по всему, история - действительно штука цикличная, то и дело с периодичностью повторяющаяся. По крайней мере в гаражном кооперативе враждующие соседи нашли чем занять друг друга.Фото: «Номер один»