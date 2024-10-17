Жители Улан-Удэ загадили пригородный лес в промышленных масштабах

В лесах у микрорайона Забайкальский сотрудники МБУ «Городское лесничество» ликвидировали стихийную свалку, на которой складировалось более 50 тонн мусора. Её площадь составляла около 9 га, сообщили в мэрии.«Мусор мешает полноценному росту деревьев и является потенциальным источником возгораний. Штраф за организацию свалок для граждан составляет 2-3 тысячи рублей, для должностных лиц – 10-30 тысяч рублей, для юридических лиц – 100-250 тысяч рублей», - напомнили в мэрии.Власти призывают горожан при обнаружении нарушителей по возможности зафиксировать факт сброса мусора и номер автомобиля. Эту информацию затем надо передать полиции и в Бурприроднадзор.Фото: мэрия Улан-Удэ