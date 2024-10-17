Общество 17.10.2024 в 17:10

Жители Улан-Удэ загадили пригородный лес в промышленных масштабах

В лесу возле микрорайона Забайкальский образовалась стихийная свалка площадью 9 га
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Текст: Андрей Константинов
Жители Улан-Удэ загадили пригородный лес в промышленных масштабах
В лесах у микрорайона Забайкальский сотрудники МБУ «Городское лесничество» ликвидировали стихийную свалку, на которой складировалось более 50 тонн мусора. Её площадь составляла около 9 га, сообщили в мэрии.

«Мусор мешает полноценному росту деревьев и является потенциальным источником возгораний. Штраф за организацию свалок для граждан составляет 2-3 тысячи рублей, для должностных лиц – 10-30 тысяч рублей, для юридических лиц – 100-250 тысяч рублей», - напомнили в мэрии.

Власти призывают горожан при обнаружении нарушителей по возможности зафиксировать факт сброса мусора и номер автомобиля. Эту информацию затем надо передать полиции и в Бурприроднадзор.

Фото: мэрия Улан-Удэ

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