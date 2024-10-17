На проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ заработает новая схема движения

Новая схема организации дорожного движения заработает на проспекте 50-летия Октября.

- В месте расширения дороги - от магазина «Абсолют» до поворота на ул. Чертенкова, которое обустроили в рамках ремонта четной стороны пр. 50-летия Октября, ночью нанесли большую часть разметки. Сейчас идет установка знаков движения по полосам. Все работы по разметке и знакам планируют завершить к утру. Нововведения позволят разгрузить проблемный участок, где часто образуются заторы, - сообщили в управлении дорожного строительства администрации Улан-Удэ.





Дорогу по проспекту 50-летия Октября обновляют благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

- Третью полосу шириной 3,5 м и длиной 150 метров мы сделали за счет небольшого смещения дороги в сторону тротуара. Теперь движение прямо, в сторону площади Комсомольской, будет осуществляться по двум полосам, а для тех, кто поворачивает на ул. Чертенкова – по отдельной, третьей полосе. Парковка на дополнительной полосе запрещена. Машины горожан, нарушавших это правило, будут эвакуировать на спецстоянку. Просим жителей города быть внимательными и двигаться по полосам согласно дорожным знакам, которые будут установлены, - обратился к улан-удэнцам Евгений Соболев, начальник Управления дорожного строительства.

Рабочая приемка дороги должна пройти до ноября.

Обновлять дорогу по проспекту 50-летия Октября начали в прошлом году по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. Первый этап работ выполнили в 2023 году, второй – реализуется в 2024-м.

Фото: администрация г. Улан-Удэ