Большинство россиян выступают против налога на бездетность

Инициатива, касающаяся введения налога на бездетность, получила широкий резонанс в обществе. Популярный портал по поиску работы «Суперджоб» решил изучить мнения россиян на эту тему.

- 87 процентов россиян не поддерживают введения налога: 61 процент — однозначно против, 26 процентов — скорее против. Женщины чаще мужчин выражают несогласие (92% против 83%). По их мнению, «каждый сам решает, нужны ему дети или нет. Плюс тысячи женщин не могут самостоятельно родить. Тут не налогами душить надо, тут помогать надо и ЭКО бесплатно делать не только 1 раз».

Россияне в возрасте до 34 лет выступают однозначно против инициативы чаще тех, кто старше (75% против 58% среди респондентов в возрасте от 45 лет). Они говорят, что «вместо того чтобы наказывать людей за отсутствие детей, государству стоило бы сосредоточиться на улучшении условий жизни, поддержке семей и создании условий, при которых люди захотят заводить детей добровольно».

Противников налога на бездетность больше среди опрошенных с доходом до 50 тыс. руб. (68% против 61% среди зарабатывающих от 100 тыс. руб. в месяц): «Введите достойную оплату за труд, тогда о детях и спрашивайте».



Подавляющее большинство бездетных россиян не поддержали введение налога (96% из тех, у кого нет детей, но планирует в будущем, и 98% из тех, у кого нет детей и нет желания их заводить).

В опросе участвовало экономически активное население России старше 18 лет





Фото: loon.site