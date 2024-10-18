В Улан-Удэ завершили ремонт улицы Иволгинская. На участке протяженностью 2,93 км от улицы Дорожной до скульптуры «Гостеприимная Бурятия» работы велись в течение двух лет.

- За это время мы обновили дорожное полотно, в том числе на Селенгинском мосту и мосту «Бегущая Лань», отремонтировали карманы, тротуары, установили дорожные ограждения, лавочки и нанесли дорожную разметку. Это важная городская магистраль в Советском районе, по которой ежедневно жители Левобережья и гости столицы попадают в центр и в другие части города. Поэтому ремонт этого участка с интенсивным трафиком движения был в приоритете, - рассказал Игорь Шутенков.

Обновить дорогу удалось благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги»

В общей сложности в 2024 году в Улан-Удэ в рамках нацпроекта было отремонтировано 11 участков.

Фото: тг-канал мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова