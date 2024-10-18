Общество 18.10.2024 в 10:22

При заготовке дров на зиму лесоруб в Бурятии остался без грузовика

За незаконную рубку суд изъял у него и бензопилу
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Текст: Елена Кокорина
При заготовке дров на зиму лесоруб в Бурятии остался без грузовика

У сельского жителя Бурятии по приговору суда изъяты автомобиль и бензопила, использованные при совершении незаконной рубки леса. Он спилил деревья, относящиеся к защитным лесам.

- В апреле 2024 года житель села Горячинск на территории Байкальского участкового лесничества, не имея разрешения на заготовку древесины, спилил деревья, относящиеся к защитным лесам, чем нанес вред лесному фонду в размере 190 тыс. рублей. Прибайкальский районный суд назначил виновному наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - рассказали в прокуратуре республики.

Также суд изъял в доход государства автомобиль марки ГАЗ 3307 и бензопилу, использованные при совершении преступления.

Осужденный попытался обжаловать приговор в суд апелляционной инстанции, но Верховный суд республики оставил его жалобу без удовлетворения.

Фото: loon.site

 

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