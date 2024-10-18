Общество 18.10.2024 в 10:27

До начала школьных каникул в Улан-Удэ осталось 10 дней

Каникулы начнутся уже 28 октября
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Текст: Служба информации "Номер один"
До начала школьных каникул в Улан-Удэ осталось 10 дней

До начала школьных каникул в Улан-Удэ осталось 10 дней. Каникулы начнутся уже 28 октября.

- Осенние каникулы для школьников Улан-Удэ начнутся уже 28 октября и продлятся до 3 ноября. Отметим, что 4-го ноября отмечается День народного единства - официальный выходной день. В связи с этим школьники выходят на учебу 5 ноября, - сообщили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.

 

Фото: ru.freepik.com

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