25-летний боец из Бурятии погиб на спецоперации

Вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7» сообщил о гибели в ходе спецоперации 25-летнего уроженца района Алексея Будаева.Алексей Будаев родился 10 января 1999 года в селе Баргузин. После окончания Баргузинской средней школы поступил в Лесопромышленный колледж в Улан-Удэ. Увлекался спортом, был всегда полон энергии и стремился познавать новое.В 2020 году Алексея призвали в армию, где он заключил контракт, а после отправился в зону спецоперации. Был награждён медалью Суворова и медалью «За боевые отличия».11 мая 2024 года Алексей погиб. Дома у него остались мама и брат.Фото: «Баргузин-инфо.24/7»