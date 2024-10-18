Общество 18.10.2024 в 10:48

25-летний боец из Бурятии погиб на спецоперации

В ходе СВО Алексей Будаев был дважды награжден медалями
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Текст: Андрей Константинов
25-летний боец из Бурятии погиб на спецоперации
Вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7» сообщил о гибели в ходе спецоперации 25-летнего уроженца района Алексея Будаева.

Алексей Будаев родился 10 января 1999 года в селе Баргузин. После окончания Баргузинской средней школы поступил в Лесопромышленный колледж в Улан-Удэ. Увлекался спортом, был всегда полон энергии и стремился познавать новое.

В 2020 году Алексея призвали в армию, где он заключил контракт, а после отправился в зону спецоперации. Был награждён медалью Суворова и медалью «За боевые отличия».

11 мая 2024 года Алексей погиб. Дома у него остались мама и брат.

Фото: «Баргузин-инфо.24/7»
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