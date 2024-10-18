В Улан-Удэ поздравили лучших работников дорожной отрасли

В честь векового юбилея дорожной отрасли Бурятии лучшим представителям отрасли вручили награды.









– За последние годы дорожная сеть Улан-Удэ полностью обновилась. С 2017 года в нормативное состояние приведено 85% дорог. Вы не только строите, но и следите, ухаживаете за дорогами. Впервые с советских времен приступили к ремонту внутридворовых территорий, чтобы горожане с комфортом выезжали со дворов на новые дороги. Уверен, что благодаря нашим общим усилиям, все дороги станут ровными, широкими и безопасными! Желаю здоровья, благополучия, новых успехов и всего самого доброго, – сказал первый заместитель мэра Сергей Гашев.

Фото: администрация Улан-Удэ