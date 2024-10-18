В Улан-Удэ выберут лучших водителей автобусов

В преддверии Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта в столице Бурятии 19 октября пройдет ежегодный конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший водитель автобуса».Как сообщили в МУП «Городские маршруты», соревнование проводится для повышения мастерства и укрепления транспортной дисциплины среди водителей, обеспечения качественного обслуживания пассажиров.За звание лучшего будут соревноваться водители автобусов среднего и большого классов. Им предстоит пройти два этапа – сдать тестирование на знание ПДД и пройти конкурс по скоростному маневрированию на автодроме.По результатам конкурса присуждаются два первых места, два вторых места и два третьих места. Всем победителям вручат дипломы и ценные призы.Также будут определены победители в дополнительных номинациях: «За лучшее фигурное вождение», «За лучшее знание Правил дорожного движения», «Ветерану конкурса», «Самому молодому участнику конкурса» с вручением дипломов и ценных призов.Фото: МУП «Городские маршруты»