Общество 18.10.2024 в 11:38

В Улан-Удэ выберут лучших водителей автобусов

Победителям конкурса вручат дипломы и ценные призы
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ выберут лучших водителей автобусов
В преддверии Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта в столице Бурятии 19 октября пройдет ежегодный конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший водитель автобуса».

Как сообщили в МУП «Городские маршруты», соревнование проводится для повышения мастерства и укрепления транспортной дисциплины среди водителей, обеспечения качественного обслуживания пассажиров.

За звание лучшего будут соревноваться водители автобусов среднего и большого классов. Им предстоит пройти два этапа – сдать тестирование на знание ПДД и пройти конкурс по скоростному маневрированию на автодроме.

По результатам конкурса присуждаются два первых места, два вторых места и два третьих места. Всем победителям вручат дипломы и ценные призы.

Также будут определены победители в дополнительных номинациях: «За лучшее фигурное вождение», «За лучшее знание Правил дорожного движения», «Ветерану конкурса», «Самому молодому участнику конкурса» с вручением дипломов и ценных призов.

Фото: МУП «Городские маршруты»
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