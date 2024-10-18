Общество 18.10.2024 в 12:00
Организации Бурятии приглашают к участию в конкурсе проектов «Среда возможностей»
Его целью является раскрытие и развитие потенциала детей
Текст: Иван Иванов
16 сентября стартовал прием заявок на открытый конкурс проектов «Среда возможностей» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Целью конкурса является раскрытие и развитие потенциала детей, живущих на малых территориях, для их успешной жизненной самореализации путем создания для них поддерживающей и развивающей среды.
Оператором конкурса в Дальневосточном федеральном округе является Фонд «Единый ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и развития гражданских инициатив Республики Саха (Якутия)».
К участию в конкурсе приглашаются государственные и муниципальные учреждения, включая организации социального обслуживания семьи и детей, образовательные организации (школы, центры дополнительного образования, школы искусств), учреждения культуры (музеи, библиотеки, дома культуры, центры народного творчества), спорта и молодежные центры, колледжи и техникумы, территориально общественные самоуправления; социально ориентированные некоммерческие организации из населенных пунктов с численностью населения до 70 тысяч человек.
Победители получат целевую финансовую поддержку в долгосрочной перспективе по номинациям «Точка роста» до 500 тысяч рублей и «Горизонты возможностей» до 1 млн рублей в период до 30 сентября 2025 года, экспертную поддержку, обучение и обмен опытом, а также продвижение победителей конкурса и результатов поддержанных проектов.
Заявки принимаются до 7 ноября 2024 года. Подробные условия и подача заявки на сайте: https://clck.ru/3DKfpt.
Горячая линия по вопросам участия в конкурсе +7 (800) 511-73-80, электронная почта svr@fondtimchenko.ru.
Также, участники конкурса могут бесплатно получить консультационную поддержку в Едином ресурсном центре. Консультации предоставляются по телефону: +7 (914) 270-10-82 либо по электронной почте: resursnko@gmail.com.
Оператором конкурса в Дальневосточном федеральном округе является Фонд «Единый ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и развития гражданских инициатив Республики Саха (Якутия)».
К участию в конкурсе приглашаются государственные и муниципальные учреждения, включая организации социального обслуживания семьи и детей, образовательные организации (школы, центры дополнительного образования, школы искусств), учреждения культуры (музеи, библиотеки, дома культуры, центры народного творчества), спорта и молодежные центры, колледжи и техникумы, территориально общественные самоуправления; социально ориентированные некоммерческие организации из населенных пунктов с численностью населения до 70 тысяч человек.
Победители получат целевую финансовую поддержку в долгосрочной перспективе по номинациям «Точка роста» до 500 тысяч рублей и «Горизонты возможностей» до 1 млн рублей в период до 30 сентября 2025 года, экспертную поддержку, обучение и обмен опытом, а также продвижение победителей конкурса и результатов поддержанных проектов.
Заявки принимаются до 7 ноября 2024 года. Подробные условия и подача заявки на сайте: https://clck.ru/3DKfpt.
Горячая линия по вопросам участия в конкурсе +7 (800) 511-73-80, электронная почта svr@fondtimchenko.ru.
Также, участники конкурса могут бесплатно получить консультационную поддержку в Едином ресурсном центре. Консультации предоставляются по телефону: +7 (914) 270-10-82 либо по электронной почте: resursnko@gmail.com.
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