Общество 18.10.2024 в 12:21

Жителей Улан-Удэ зовут 19 октября на общегородской субботник

Также можно будет бесплатно сдать три кубометра мусора
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Улан-Удэ зовут 19 октября на общегородской субботник

Завтра, 19 октября в Улан-Удэ пройдет общегородской субботник (возрастное ограничение 0+).

- В этот день полигон в мкрн. Вахмистрово будет бесплатно принимать мусор в объеме не более трех кубометров мусора из одних рук. Вы можете сдать ветки, ботву, стекло, пластик и другие отходы, кроме строительного мусора, - сообщили в МЦУ города Улан-Удэ.

Время работы полигона: с 8:00 до 19:00.


Напомним, месячник чистоты стартовал 21 сентября. За этот месяц все организации города, волонтеры, неравнодушные жители убрались во дворах, парках.

В подвалах и на чердаках была проведена уборка, просушены затопленные подвалы, проведена очистка и дезинфекция мусороприемных камер.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: скриншот видео, МЦУ г. Улан-Удэ

Все новости

В Бурятии пройдет выступление поющих и знаменитых
18.10.2024 в 13:25
Лесники Бурятии избавляются от неликвидной древесины
18.10.2024 в 12:42
Жителей Бурятии предупреждают о новой схеме кражи аккаунтов Telegram
18.10.2024 в 12:35
Спасшийся в море житель Бурятии не имел права отплывать дальше 5 км от берега
18.10.2024 в 12:28
В Улан-Удэ водитель сбил опору и скрылся
18.10.2024 в 12:24
Жителей Улан-Удэ зовут 19 октября на общегородской субботник
18.10.2024 в 12:21
Организации Бурятии приглашают к участию в конкурсе проектов «Среда возможностей»
18.10.2024 в 12:00
В Улан-Удэ выберут лучших водителей автобусов
18.10.2024 в 11:38
В Бурятии снимут фильм на основе страшилок и народных мифов
18.10.2024 в 11:33
Воздыхатель в Бурятии пытался убить свою возлюбленную на рабочем месте
18.10.2024 в 11:31
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 октября

Читайте также
Лесники Бурятии избавляются от неликвидной древесины
Ее соберут в кучи и сожгут
18.10.2024 в 12:42
Спасшийся в море житель Бурятии не имел права отплывать дальше 5 км от берега
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на свои источники
18.10.2024 в 12:28
Организации Бурятии приглашают к участию в конкурсе проектов «Среда возможностей»
Его целью является раскрытие и развитие потенциала детей
18.10.2024 в 12:00
В Улан-Удэ выберут лучших водителей автобусов
Победителям конкурса вручат дипломы и ценные призы
18.10.2024 в 11:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru