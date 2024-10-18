Жителей Улан-Удэ зовут 19 октября на общегородской субботник

Завтра, 19 октября в Улан-Удэ пройдет общегородской субботник (возрастное ограничение 0+).

- В этот день полигон в мкрн. Вахмистрово будет бесплатно принимать мусор в объеме не более трех кубометров мусора из одних рук. Вы можете сдать ветки, ботву, стекло, пластик и другие отходы, кроме строительного мусора, - сообщили в МЦУ города Улан-Удэ.

Время работы полигона: с 8:00 до 19:00.





Напомним, месячник чистоты стартовал 21 сентября. За этот месяц все организации города, волонтеры, неравнодушные жители убрались во дворах, парках.

В подвалах и на чердаках была проведена уборка, просушены затопленные подвалы, проведена очистка и дезинфекция мусороприемных камер.

Возрастное ограничение 0+

Фото: скриншот видео, МЦУ г. Улан-Удэ