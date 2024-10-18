Общество 18.10.2024 в 12:28
Спасшийся в море житель Бурятии не имел права отплывать дальше 5 км от берега
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на свои источники
Надувная лодка «Байкат 470», на которой житель Бурятии Михаил Пичугин пытался совершить 150-километровый переход от Шантарских островов до берега Сахалина, не была предназначена для такого туристического маршрута. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах со ссылкой на документ об освидетельствовании его судна.
«Маломерное судно «Байкат 470» подлежит техническому освидетельствованию. Пичугин освидетельствовал свою лодку 30 июля, перед путешествием, о чем был составлен соответствующий акт. В документе указано: допущено к эксплуатации. Но в нем четко прописана установленная категория сложности плавания по результатам освидетельствования: категория сложности 4, разряд 4. Это означает, что район плавания для подобного маломерного судна от берега ограничен 2,7 морской мили или 5 км. При этом высота волны не должна превышать 0,6 м с порывами ветра до 12 м/с», - сказал собеседник агентства.
Таким образом, пояснил он, Пичугин не имел права как владелец судна, прошедшего освидетельствование, совершать многокилометровое путешествие от берега.
Напомним, Михаил Пичугин с братом и 15-летним племянником совершали путешествие по маршруту Сахалин - Шантарские острова - Сахалин. 9 августа они отправились обратно в первоначальную точку - на катамаране «Байкат» от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края в сторону города Охи на север Сахалина через Сахалинский залив. Связь с ними была потеряна, поиски пропавших людей не принесли результата. 14 октября лодка случайно была обнаружена в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Брат и племянник Михаила погибли, предположительно, от голода и обезвоживания, только он один остался в живых. Рыболовецкое судно, случайно спасшее Михаила, доставило его по своему маршруту следования в Магадан, где мужчину госпитализировали в областную больницу.
Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). Михаилу Пичугину грозит до семи лет колонии, однако дело возбуждено по факту, а не в отношении определенного лица.
Фото: скриншот видео
«Маломерное судно «Байкат 470» подлежит техническому освидетельствованию. Пичугин освидетельствовал свою лодку 30 июля, перед путешествием, о чем был составлен соответствующий акт. В документе указано: допущено к эксплуатации. Но в нем четко прописана установленная категория сложности плавания по результатам освидетельствования: категория сложности 4, разряд 4. Это означает, что район плавания для подобного маломерного судна от берега ограничен 2,7 морской мили или 5 км. При этом высота волны не должна превышать 0,6 м с порывами ветра до 12 м/с», - сказал собеседник агентства.
Таким образом, пояснил он, Пичугин не имел права как владелец судна, прошедшего освидетельствование, совершать многокилометровое путешествие от берега.
Напомним, Михаил Пичугин с братом и 15-летним племянником совершали путешествие по маршруту Сахалин - Шантарские острова - Сахалин. 9 августа они отправились обратно в первоначальную точку - на катамаране «Байкат» от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края в сторону города Охи на север Сахалина через Сахалинский залив. Связь с ними была потеряна, поиски пропавших людей не принесли результата. 14 октября лодка случайно была обнаружена в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Брат и племянник Михаила погибли, предположительно, от голода и обезвоживания, только он один остался в живых. Рыболовецкое судно, случайно спасшее Михаила, доставило его по своему маршруту следования в Магадан, где мужчину госпитализировали в областную больницу.
Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). Михаилу Пичугину грозит до семи лет колонии, однако дело возбуждено по факту, а не в отношении определенного лица.
Фото: скриншот видео
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