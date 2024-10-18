Общество 18.10.2024 в 12:42

Лесники Бурятии избавляются от неликвидной древесины

Ее соберут в кучи и сожгут
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Текст: Елена Кокорина
Лесники Бурятии избавляются от неликвидной древесины

Лесники Бичурского района Бурятии очищают лес от неликвидной древесины. Порубочные остатки, сухие и поврежденные деревья собирают в общие кучи для дальнейшего сжигания или перегнивания.

Неликвидная древесина не может быть использована в хозяйственных целях вследствие утраты технических качеств из-за повреждений гнилью, а также в результате пожаров и других стихийных бедствий, например сильного ветра, снегопада. Санитарно-оздоровительные мероприятия проводят с использованием спецтехники и с соблюдением правил пожарной безопасности.

- Работы направлены как на оздоровление леса, так и на профилактику возникновения и распространения возгораний. В 2024 году в Бурятии запланирована уборка на общей площади 590 гектаров, - рассказала консультант отдела охраны защиты лесов РАЛХ Екатерина Коткина.

Фото: РАЛХ

 

 

 

 

 

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