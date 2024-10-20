Девушка из Бурятии готовится к полету в космос

Телеканал ТНТ продолжает показ спортивно-интеллектуального шоу «Вызов. Китайский сезон» (16+), за главный приз в котором борются участники из России и Китая. Одной из тех, кто с успехом преодолевает все препятствия на пути к победе, является участница из Бурятии, частный пилот и специалист по космической физиологии Яна Миняйло. Яна с трех лет живет в Москве, но не забывает про родную республику.- В таком масштабном проекте – да. Первое время трудно было привыкнуть к столь радикально новому образу жизни: постоянное присутствие камер, микрофонов, огромное количество грима, интервью. Но мне все это ужасно нравилось. До этого у меня было только несколько интервью для федеральных каналов.- В испытаниях могло пригодиться все что угодно. Конечно, прежде всего спортивная подготовка и выносливость, потому что во всех конкурсах была физическая составляющая. Кроме того, мне пригодились знания по физике и математике. Например, в первом выпуске - в испытании на мосту - помогло логическое мышление: в уме я быстро перебирала комбинации букв. Это было похоже на работу с матрицами. В третьем выпуске - в состязании со стогами сена - я в одиночку перевернула аж два таких. Кстати, гугл говорит, что стог весит 300 кг! Как я смогла? В центр рулона была вставлена длинная, до самой земли, палка с номером стога. А это значит, что я могла ее использовать как рычаг. Как говорится, дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир. Так что мне оставалось приложить весь свой вес на верхний конец шеста, повиснуть на нем, и через пару секунд рулон лежал на боку. Получается, я не зря столько училась.Ну и, конечно, одни из самых важных навыков во всех конкурсах - умение слышать и слушать партнера.- Единственное, что я делала перед съемками, это старалась закрыть все рабочие задачи, чтобы полностью погрузиться в проект. В остальном не видела смысла в подготовке, ведь было непонятно, чего ожидать. На этом и строился единственный страх – предстоит все бросить и отправиться в неизвестность. Но подобные вещи пробуждают во мне интерес и авантюризм. Я ехала за приключениями.- Я посмотрела буквально пару серий, на большее у меня не хватило времени. В целом поняла формат шоу, но в итоге наш сезон очень сильно отличался от предыдущих.- Китайский сезон мы снимали в Вологде около месяца. Да, с удовольствием. Мне очень понравилось.- В Москву я переехала совсем маленькой, когда мне было три года. Дальше стандартная схема: школа-университет-работа. Училась в МГУ имени М. В. Ломоносова. Сначала на факультете фундаментальной физико-химической инженерии на бакалавриате, а затем в магистратуре на факультете космических исследований. Сейчас там же учусь в аспирантуре. По профессии я математик, ученый.Пока была студенткой на бакалавриате, на последнем курсе работала инженером в Институте проблем химической физики РАН, но это было только ради опыта. В магистратуре же все время посвятила только учебе. Работать начала с первого курса аспирантуры по своей специальности - младшим научным сотрудником.- В школе я влюбилась в физику потому, что она описывает наш мир, объясняет явления природы. Мне также нравилась математика - в ней я видела красоту логики и вычислений. С профессией ученого сложнее: я не понимала, кто эти люди и что они делают. Мне понадобилось четыре года обучения на бакалавриате, чтобы все изучить и прочно решить связать свою жизнь с наукой.Девушки в науке, авиации и космосе больше не исключение, а хорошее правило. Меня окружает много коллег женского пола из той же или смежных областей. И среди студентов я уже не первый год наблюдаю больше девушек, чем парней.- Учиться я продолжаю и буду делать это всю жизнь. Пока что учусь в аспирантуре, однажды, возможно, решусь на второе высшее. В Центре подготовки космонавтов я занимаюсь научной работой в области космической физиологии, провожу эксперименты на центрифуге ЦФ-18.- Да, полететь в космос – моя главная мечта. Уже давно готовлюсь к поступлению в отряд и в 2023 я подавала заявку на участие в конкурсе, но не прошла отбор. Буду ждать следующего шанса. Кроме того. отряд космонавтов не единственный путь в космос, я рассматриваю и другие варианты.- Для поступления в отряд нужно обладать идеальным здоровьем, иметь высшее образование (техническое, летное или медицинское), пройти психологический отбор, медицинскую комиссию, сдать теоретические экзамены и физические нормативы. Например, нужно пробежать километр за 3:30 секунды (это на «троечку»), подтянуться 12 раз, проплыть 800 метров за 19 минут, пронырнуть под водой не менее 25 метров. Всего 13 нормативов на гибкость, силу, выносливость, скорость и координацию. Очень важно сдать все на достойном уровне, перекосы недопустимы. То есть нельзя пробежать километр за три минуты, но ни разу не подтянуться, важен баланс и равномерное развитие всех качеств.- Мне всегда хотелось научиться летать, очень тянет в небо. Кроме того, пилотирование - важный навык для космонавта и будет плюсом при участии в отборе. Все обучение заняло примерно год, я налетала 40 часов. Сейчас редко это делаю, не хватает времени, да и удовольствие это дорогое. Но мечтаю однажды купить свой маленький самолет и отправиться в путешествие по России.- Сложно, потому что это очень комплексный навык, который требует высокой концентрации, стрессоустойчивости и работы в режиме многозадачности. Плюс высокий уровень ответственности, ведь в самолете ты отвечаешь за свою безопасность, жизнь и здоровье.- Да, я всегда оставляю время для друзей, семьи, развлечений. Ведь это составляющая гармоничной жизни. Нельзя все время работать.- Я не тороплюсь замуж, и родители меня поддерживают. Дело ведь не в скорости, просто пока что не сложилось. Жду свою любовь!- Я стараюсь посещать родину каждый год летом. В Улан-Удэ живут мои бабушка и дедушка, и мы их навещаем. Ну и обязательные поездки на Байкал – это хорошая традиция.- У меня столько желаний, что иногда кажется, целой жизни на их осуществление не хватит. Самые волнующие и актуальные мечты такие: освоить высший пилотаж, научиться ходить под парусом и стать капитаном, побывать в Антарктике, на атомном ледоколе отправиться в круиз на Северный полюс. Список туров Russia Discovery можно вставить целиком в лист желаний. Наш мир удивительно интересный и разнообразный. Хочется максимально его исследовать и прочувствовать, увидеть разные его грани и проявления, впитать и отразить в своей деятельности.Фото: из личного архива героини статьи