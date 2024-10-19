В Улан-Удэ псам даруют свободу

На прошлой неделе в Якутии скончалась девочка, которую на улице атаковали собаки. Она жила в одном из поселков Нерюнгринского района. Возвращаясь домой через небольшой пустырь, ребенок наткнулся на свору злых безнадзорных собак. Подобные ситуации из-за смягчения «собачьего» законодательства угрожают и Бурятии.В Якутии подоспевшие прохожие отогнали собак от девочки и отвезли пострадавшую школьницу в больницу. Якутские медики несколько дней боролись за ее жизнь. Но 9 октября в телеграм-канале Минздрава Якутии появилось сообщение, в котором ведомство с прискорбием сообщило о смерти пострадавшей. «Врачи сделали все возможное для ее спасения. Но, к большому сожалению, из-за тяжести состояния в результате полученных травм, несовместимых с жизнью, девочка скончалась. Министерство выражает глубокие соболезнования родным и близким», - написали чиновники.На столь тревожном фоне все ближе момент, когда в Бурятии выпустят на волю армию ранее отловленных бродячих собак. Ситуация на улицах станет явно напряженнее, чем сегодня. В первую очередь в Улан-Удэ.Напомним, что на последней сессии Народного Хурала депутаты резко смягчили республиканское законодательство об обращении с безнадзорными животными.У бурятского «собачьего» закона очень витиеватая судьба. Несколько лет назад республика перешла на всероссийскую гуманную систему обращения с бродячими собаками. Их ловили, вакцинировали, бирковали, стерилизовали и выпускали назад на улицы под фото-, видеофиксацию (но агрессивные оставались на пожизненном содержании в приютах за счет бюджета).Затем в Бурятии появился новый закон. Он предписывал усыплять отловленных собак, если для них за месяц не нашелся хозяин (неважно, прежний или новый). Отпадала необходимость тратить деньги на вакцинацию, стерилизацию и т. д. Выпуск пойманных особей на улицу закон уже не предусматривал.Верховный суд Бурятии 6 августа 2024 года признал незаконным длительное содержание собак с их последующим усыплением.В итоге в конце сентября 2024 года Хурал вновь изменил законодательство. Пойманных собак будут после карантина маркировать, вакцинировать, стерилизовать и отпускать в прежние места обитания после 42 календарных дней их пребывания в пункте временного содержания. Пожизненно в приюте их содержать можно, но за счет него самого, а не бюджетных ассигнований. Усыплять отловленных допускается отныне только в строго установленных случаях (в том числе при введении правительством Бурятии режима чрезвычайной ситуации на части территории республики или по всей территории).- На 1 октября 2024 года ООО «ЦАСС» отловило на территории Улан-Удэ 3 183 особи, из них 1 440 содержатся в пункте временного содержания, - сообщил «Номер один» и. о. председателя комитета городского хозяйства мэрии Улан-Удэ Сергей Харакшинов.Предположим, что несколько сотен собак смогут признать агрессивными или очень больными и усыпят. Но около тысячи собак все равно будут подлежать возврату в прежние места обитания.Когда же наступит этот переломный момент?По словам Сергея Харакшинова, в течение месяца после вступления в силу последних изменений республиканского законодательства Управление ветеринарии Республики Бурятия подготовит нормативно-правовые акты, регламентирующие этот процесс. Затем документы примет правительство республики, и они вступят в действие.Тогда в городе и начнут выпускать собак на волю. Дату принятия документов предсказать сложно, но, как бы там ни было, это произойдет в обозримом будущем. Поэтому улан-удэнцам уже сегодня можно начинать запасаться антисобачьими баллончиками или электрошокерами. В качестве мелкой меры можно, наверное, купить и носить ремень с тяжелой пряжкой, чтобы в случае чего его можно было быстро снять и использовать в качестве средства защиты.Позволяет ли закон носить с собой небольшую биту или заостренный прут арматуры, сказать сложно. Тут надо проконсультироваться с юристами. Ведь если такое незаконно, то может получиться так, что вместо злых собак на вас ополчатся полицейские.Возобновление стерилизации, вакцинации и прочего вновь потребует выделения денег из бюджета. Объем средств пока не определен, но это явно серьезные суммы. Сергей Харакшинов напомнил, что в 2024 году комитет городского хозяйства получил по соглашениям с Управлением ветеринарии более 39 млн рублей на работу с животными без владельцев.- Количественным показателем выполнения данной субвенции является отлов 3 969 особей. В соответствии с доведенным финансированием комитетом городского хозяйства и ООО «ЦАСС» (пункт временного содержания «Дорога домой») в рамках требований федерального закона заключено шесть муниципальных контрактов по проведению мероприятий по обращению с животными без владельцев на территории Улан-Удэ. В настоящее время на исполнении находятся три муниципальных контракта, - сообщил чиновник.Отлов ведут, как известно, подрядчики, отобранные по итогам проведенных конкурсов и подписавшие муниципальные контракты. Порой торги проваливаются, но в целом процесс идет.Тема нападений собак, собачьих укусов хорошо знакома жителям нашей республики. Сейчас дошло до того, что в Бурятии основную часть укусов прохожим наносят не ничейные собаки, а питомцы, у которых имеется владелец. Просто те плохо следят за ними, и четвероногие, разгуливая по улицам, нападают на непонравившихся граждан.Особое внимание власти уделяют потенциально опасным породам собак. Ведь если по улицам будут бегать бойцовские собаки, то бед они могут принести гораздо больше, чем обычные псы. Федеральный закон установил ряд требований к содержанию некоторых домашних животных.«Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании», - установили российские законодатели.О наличии такой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на указанную территорию. В столице республики за соблюдением требования хорошо следят. Как отметили в профильном комитете городского хозяйства администрации города, «во дворах, где содержатся собаки, породы которых находятся в вышеуказанном списке, таблички на входе имеются».По словам Сергея Харакшинова, в улан-удэнском частном секторе содержится в целом приблизительно 36 тыс. собак.Закон отнес к потенциально опасным более десятка пород (и помесей). По алфавиту перечень таков:1. Акбаш.2. Американский бандог.3. Амбульдог.4. Бразильский бульдог.5. Булли кутта.6. Бульдог алапахский чистокровный (отто).7. Бэндог.8. Волко-собачьи гибриды.9. Волкособ, гибрид волка.10. Гуль дог.11. Питбульмастиф.12. Северокавказская собака.13. Метисы собак, перечисленных выше.Породный состав вполне понятен. Ну разве что не очень ясно, что за зверь такой «северокавказская собака». Возможно, это алабаи, которых немало в бурятской столице? За отсутствие предупреждающей надписи закон Бурятии предусмотрел административную ответственность – штраф.- На граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. На должностных лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. рублей. На юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, - пояснил Сергей Харакшинов.«Номер один» поинтересовался, какой текст должна содержать предупреждающая табличка, на каком языке он должен быть и можно ли купить в интернете табличку на английском, установить ее и тем ограничиться?Как оказалось, никаких требований к тексту не предусмотрено, главное, чтобы содержалась информация о наличии во дворе такой собаки. Также в комитете отметили, что «каких-либо требований к размеру предупреждающей надписи или таблички не предусмотрено»Ситуация, полагаем, несколько странная. А если посетитель не понял, что модная табличка на калитке на английском языке говорит, что в ограде есть потенциально опасная собака булли кутта? А не то что здесь всегда рады гостям, приходите хоть ночью… Это, очевидно, какой-то пробел в законодательстве.А надпись размером со спичечный коробок можно даже не заметить.Но, тем не менее, на каком бы языке ни была надпись, она должна присутствовать.- При обнаружении собак породы из перечня потенциально опасных, содержащихся в ограде частного домовладения, при отсутствии предупреждающей надписи об этом жители могут обратиться в районную администрацию либо в комитет городского хозяйства, - сообщил Сергей Харакшинов.В любом случае горожанам и жителям республики нужно приготовиться к внезапному появлению большого числа бездомных четвероногих на улицах. И помнить о том, что далеко не всегда собака – друг человека.Фото: «Номер один»