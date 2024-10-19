От путеводителя до авторского тура

Людмила Захарченко – известный тревел-блогер, работающая ИТ-специалистом, а также автор самого популярного и продаваемого путеводителя по Байкалу от издательства «Эксмо».Уже на протяжении семи лет Людмила активно ведет блог с аудиторией более 115 тыс. человек в социальной сети. Родилась она в Улан-Удэ, но давно проживает в Москве. Однако женщина часто приезжает на родину, так как здесь остались ее родители и родственники.- Бурятия меня не отпускает, несмотря на то, что давно здесь не живу. Два-три раза в год стабильно приезжаю на Байкал. Я его очень люблю и привязана к нему. Мое детство прошло на берегу Байкала, у бабушки с дедушкой была там дача. Это очень теплые и счастливые воспоминания. А теперь я сама организовываю туры на Байкал, как летние, так и зимние, - делится Людмила. – Я очень многим обязана именно бабушке и дедушке. Мой дедушка был физиком-изобретателем, трудился на авиазаводе, а бабушка работала учителем математики в школе. Благодаря тому, что они занимались со мной, я окончила школу экстерном в 15 лет с медалью, а в 20 лет уже получила диплом о высшем образовании. В школе был экспериментальный класс, в который набрали одаренных детей. И за один год мы проходили школьную программу двух классов.Как рассказывает Людмила, она была активным ребенком, с детства участвовала в школьных спектаклях. Однако когда стала подростком, активность спала. Тем не менее желание быть заметной, яркой и проявлять себя взяло вверх. И эта тяга переросла в блогерство.- Примерно в 2016 году, когда люди начали активно вести соцсети, я решила, что тоже хочу этим заняться, мне захотелось сделать блог о путешествиях, - говорит Людмила Захарченко.Любовь к путешествиям Людмиле привили опять же бабушка с дедушкой. Как вспоминает Людмила, они много ездили по стране. И во время путешествий ее бабушка вела дневник, записывала путевые заметки. А после приезда собирала всю семью вокруг себя, раздавала подарки и рассказывала истории из дневника.- Моя бабушка делала много чего, что можно взять сейчас на вооружение. Она до последнего вела дневник счастья, записывала все счастливые моменты, за которые благодарна. В очередной раз, когда она собрала вокруг себя родных и читала свои очерки из дневника, мои родные сделали вывод, что я делаю то же самое, что и бабушка, только в другом формате. Рассказываю в блоге про свои путешествия, – отмечает Людмила.- В эпоху интернета, когда нужно было заводить первые никнеймы на электронную почту, я взяла себе имя из школьных лет. Вспомнила, что в школе нас было три подруги. Мы везде подписывали себя первыми буквами фамилий: ШОТ. Моя девичья фамилия - Шерхоева. Немного переименовав, получила никнейм ШОТКА. Отсюда и название блога SHOTKA-travel, - объясняет блогер.Людмила вспоминает, что много работала на тем, чтобы стать популярным, читаемым блогером.- Я очень тревожный человек. Вначале переживала, а понравится ли людям, как они отреагируют. Но так как вела свой блог о том, что мне действительно нравится, и делала это от души, то постепенно начала получать положительные отклики. Всегда приятно, когда пишут, что по моей наводке люди открыли те или иные места. Открыли для себя Байкал. Это меня мотивирует и греет душу, – делится Людмила своими эмоциями. – Поскольку мои родственники уже много лет работают в туризме, я решила, что могу набрать из своих подписчиков желающих посетить Байкал и Бурятию. И в 2018 году организовала свой первый тур на Байкал, где было всего три человека. В 2019 году набрала в свой тур чуть больше людей, на следующий год желающих еще прибавилось. Сейчас у меня 10–15 полных групп на Байкал в сезон. Спрос такой, что на зимний Байкал набираем людей уже летом. И наоборот.До того, как стать блогером, Людмила написала путеводитель по Байкалу на 400 страниц, предварительно объехав его со всех сторон. И книга стала самым популярным и переиздаваемым путеводителем по озеру Байкал из серии «Оранжевый гид» издательства «Эксмо». Как написано на сайте издательства, серия «Оранжевый гид» – это специальная обложка указанного цвета. Авторы книг живым языком рассказывают увлекательные истории о достопримечательностях, составляют удобные и оригинальные маршруты, советуют, где лучше перекусить, купить сувениры, а также провести время в соответствии с любым бюджетом: элитно, стандартно или со значительными скидками.- Мне пришла идея рассказать про свой любимый Байкал. Ради этого я объехала его с нашей бурятской стороны, со стороны Иркутска и с северной части, потратив целый месяц. И в 2017 году книга вышла в свет. Она стала бестселлером и до сих пор остается самым популярным и подробным путеводителем по Байкалу. Он много раз уже переиздавался, его можно найти в любой книжной лавке, - говорит автор бестселлера. - Изначально я не планировала заработать на книге. Просто была мечта написать путеводитель, чтобы он продавался в каждом книжном магазине и как можно больше людей узнали про Байкал. Эта книга - моя особая гордость. Я ее дарю в качестве подарка своим близким на дни рождения.- Я не тот блогер, который зарабатывает за счет рекламы в своем блоге. Мне просто некомфортно что-то рекламировать. Я тот самый блогер, который работает. Тружусь удаленно ИТ-специалистом. Поэтому мой блог – это не источник моего основного дохода. Считаю, что сейчас непростые времена, поэтому просто взять и уволиться немного страшно, не хватает уверенности, - объясняет Людмила. – У меня бывают времена, когда из-за сильной загруженности могу не вести блог неделю, месяц. Все же это большая ответственность, хочется сделать все качественно. Переживаю за все, начиная с того, что умру под мостом без денег с крысами, до желания успеть все и сразу. Мне хочется и поработать, и в отпуск съездить, и блог вести. В итоге это порой приводит к выгоранию. Главное - знать, что тебя заряжает. Далеко не каждый человек отдыхает, когда лежит на диване. Для меня особый вид удовольствия – путешествия, это как новая книга или фильм.Это лето Людмила с мужем провела в Улан-Удэ и на Байкале без ведения блога.- Мне нравится деревянный центр и маленькие улочки Улан-Удэ, очень хотелось бы, чтобы строения спасли и отреставрировали. И такие места будут интересны туристам, – уверена Людмила Захарченко.Людмила рассказала, что писала путеводители по каждому региону, в котором побывала, в электронном виде для своего блога. Про то, что в каждом месте есть что-то уникальное и стоит внимания туриста. Она побывала в 40 регионах страны.- Есть Москва, Санкт-Петербург и Казань. А есть Владивосток, который очень сильно отличается от обычных городов России. Может, из-за того, что это портовый город, много моря, соседство с Японией. Он совершенно не похож на другие города, – поделилась впечатлениями Людмила. – Я очень люблю Барселону. Мы часто возвращаемся туда с мужем. Там сложилось все: и море, и архитектура, и общая атмосфера. Нравится Бангкок, потому что это огромный хаб, через который люди выезжают в любые точки мира. Все зависит от твоих требований и желаний. Кто-то хочет просто лежать на песке, а кому-то нужны впечатления. Я никогда не накладываю на новое место свое плохое настроение, всегда ищу плюсы в путешествиях.Также Людмила много лет сотрудничает с компанией «ТуТу», которая организовывает «ТуТу медиа-разведки» - поездки в города России с целью изучить разные достопримечательности и интересные места. Они приглашают в команду тревел-блогеров, фотографов и журналистов по разным направлениям. Благодаря этим поездкам Людмила побывала во многих интересных регионах, до которых вряд ли бы добралась сама.- Моя жизнь нисколько не изменилась с ведением блога, несмотря на немалое количество подписчиков в соцсети. Когда тебя читает миллион, жизнь кардинально меняется. Я просто понимаю, что несу ответственность за все, что говорю. Стараюсь не писать и не говорить плохое про регионы или места, - прокомментировала Людмила. – Бывают, что узнают на улице, могут поздороваться. Был случай на Мальдивах: когда я вышла из номера, ко мне подошли со словами: «Здравствуйте, Людмила».По утверждению Людмилы, ее аудитория в блоге – люди осознанные и увлеченные путешествиями. Но все же любая публичность имеет и негативные моменты.- Бывает, что иногда люди пишут гадости. Но это очень редко. Иногда внешность критикуют, к примеру, недавно, когда я сделала татуировку, мне написала женщина с возмущениями и пожеланиями всего плохого. Я просто понимаю, что любой негатив в интернете - это не про тебя. Если человек считает нормальным писать другому злые и оскорбительные комментарии, то у него проблемы. Главное - не перекладывать негатив на себя. Но все равно переживаю, а иногда и плачу, - делится переживаниями тревел-блогер.Людмила рассказывает про Байкал именно с восточной стороны, показывает с особой любовью колорит и красоту Бурятии через живой и позитивный блог. Передать всю неповторимую атмосферу может не только человек, который родился здесь, но и тот, который всей душой любит родной край. Сейчас Людмила вовсю сотрудничает с местными гидами, обеспечивая поток туристов в солнечную Бурятию.Фото: из личного архива героини статьи