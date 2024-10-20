Общество 20.10.2024 в 08:00

Жителей Улан-Удэ проверяют на честность

Горожанки организовали необычный магазин прямо на остановках
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Текст: Татьяна Жамсуева
Жителей Улан-Удэ проверяют на честность
В начале 2024 года на некоторых остановках в Улан-Удэ появились необычные полки с красивыми фигурками с названием «Магазин без продавца». Любой товар можно взять и перевести деньги по указанным реквизитам. За полками никто не следит, поэтому вопрос, платить или нет, лежит полностью на совести покупателя.

Такой формат магазина со свободными полками без продавцов, проверяющий совесть и воспитанность покупателей, появился в этом году в некоторых местах нашего города. Для жителей Улан-Удэ такое явление непривычно. Мы решили узнать у авторов необычного магазина, как обстоят их дела и насколько горожане оправдали их ожидания.

Поставить полочки со своими изделиями на улицах это идея двух сестер - Бажигмы Цыденжаповой и Ирины Ждановой. Они вдвоем занимаются изготовлением интерьерных гипсовых фигурок.

- Ранее я видела стойки с книгами для обмена. Такая идея показалась мне привлекательной. И, переговорив, мы решили выставить наши фигурки. Было очень страшно. Многие, конечно, нас отговаривали, утверждали, что ничего не получится и это большой риск для нас – ведь запросто можно стать банкротами. Но чему бы жизнь нас ни учила, а сердце верит в чудеса, - поделилась автор фигурок Бажигма Цыденжапова. - Зайти в большой мир торговли мы сразу не решились, поскольку есть очень много сложностей и опыта у нас пока недостаточно, но придумали кое-что получше - решили обойти оптовиков и напрямую реализовывать свой товар.

Девушки стартовали с маленькой коробки, где стояло несколько фигурок. Они поставили ее в 41 квартале возле своего дома, чтобы была возможность периодически ее проверять.

Сейчас по городу стоит уже восемь полок с их изделиями. Они размещены в местах, удобных для пешеходов и автомобилистов.

- В основном горожанам нравятся такие фигурки, и многие ими восхищаются. К тому же есть и те, кто хочет сотрудничать с нами и берет оптом или на заказ. Раньше мне казалось, что люди меня осудят, однако большинство поддерживают нас и наше дело. Сейчас мне нравится сама идея создания фигурок, которые принесут много воспоминаний, эмоций и будут радовать наших жителей, - рассказала автор изделий.

Как пишут сестры у себя на странице в социальной сети, это «товар для души». А если он для души, разве можно его украсть? Думается, что нет, так как душевных людей у нас достаточно.

Со слов Бажигмы, некоторые, ничего не приобретая, просто отправляли деньги в качестве поддержки.

Но, конечно, были и потери. К таким моментам девушки относятся спокойно. В основном потери связаны с погодными условиями и шалостью маленьких детей.

Также автор поделилась интересным наблюдением: в определенных местах люди любят конкретные фигурки.   С чем это связано, непонятно.

- Мы реализовали таким способом уже достаточно много своих изделий, и еще ни одну фигурку не украли. Спасибо вам, дорогие наши покупатели, за вашу честность и благородство, мир совершенствуется с каждым днем, и мы этому очень рады, - написали сестры у себя на странице.

В итоге получился и социальный эксперимент, и бизнес-стратегия в одном флаконе. Девушки считают, что эксперимент вполне удался. Благодаря такому рискованному подходу они смогли расшириться и расти дальше.

А горожане оказались очень добросовестными и честными, что, несомненно, радует. Фигурки никто не портит, особо не воруют, а если берут, то оплачивают.

Фото: «Номер один»
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