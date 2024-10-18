Общество 18.10.2024 в 15:01

В Бурятии вырастут цены на проезд

Стоимость проезда повысит районный перевозчик
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии вырастут цены на проезд

В Заиграевском районе Бурятии ожидается повышение цен на проезд. Уже 28 октября стоимость поездки для местных жителей увеличится на 20%.

Об изменениях цены сообщил в своей официальной группе местный перевозчик «Заиграевский транзит».

- Так, например, стоимость поездки из Заиграево в город увеличится до 210 рублей, что на 35 рублей больше, чем ранее. Повышение будет происходить в два этапа: первая часть направлений изменит свои расценки 28 октября, а остальные – 6 ноября, - рассказывают в ТГ-канале «Вперед. Заиграево».

Как прокомментировали "Номеру один "в региональном минтрансе, все муниципальные перевозки осуществляются частными перевозчиками.
- Перевозчики межмуниципальных маршрутов осуществляют свою деятельность по нерегулируемому тарифу и вправе устанавливать стоимость самостоятельно (согласно № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ...» от 13.07.2015). Менять тариф перевозчик может не более одного раза в год. Если пассажир считает, что стоимость проезда завышена, необходимо направить заявление либо в минтранс республики (info@mtrans.govrb.ru с указанием ФИО и обратного адреса) для дальнейшей переадресации в УФАС, либо напрямую в Управление Федеральной антимонопольной службы.

Фото: ТГ-канал «Вперед. Заиграево» и Номер один

Теги
тарифы проезд автобус

Все новости

Мошенники в Бурятии продолжают создавать фейковые аккаунты
18.10.2024 в 16:19
Жители Улан-Удэ возмущены ценами на жилье
18.10.2024 в 16:18
У мэра Улан-Удэ появился конкурент
18.10.2024 в 16:15
В Иволгинском районе Бурятии открыли четыре новые дороги
18.10.2024 в 15:26
Жители Улан-Удэ жалуются на плохую работу маршруток
18.10.2024 в 15:18
В Бурятии вырастут цены на проезд
18.10.2024 в 15:01
В Бурятии начнут обучать будущих госслужащих
18.10.2024 в 14:45
В Бурятии скоропостижно скончался подполковник полиции
18.10.2024 в 13:42
В Бурятии пройдет выступление поющих и знаменитых
18.10.2024 в 13:25
Лесники Бурятии избавляются от неликвидной древесины
18.10.2024 в 12:42
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 октября

Читайте также
Жители Улан-Удэ возмущены ценами на жилье

Горожане утверждают, что в столице Бурятии неадекватные цены

18.10.2024 в 16:18
В Иволгинском районе Бурятии открыли четыре новые дороги
Это дороги в селах Верхняя Иволга, Поселье, Гурульба и Сотниково
18.10.2024 в 15:26
Жители Улан-Удэ жалуются на плохую работу маршруток

В этот раз недовольство работой общественного транспорта высказали жители Загорска

18.10.2024 в 15:18
В Бурятии начнут обучать будущих госслужащих
В Улан-Удэ откроется филиал РАНХиГС
18.10.2024 в 14:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru