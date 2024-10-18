В Бурятии вырастут цены на проезд

В Заиграевском районе Бурятии ожидается повышение цен на проезд. Уже 28 октября стоимость поездки для местных жителей увеличится на 20%.

Об изменениях цены сообщил в своей официальной группе местный перевозчик «Заиграевский транзит».





- Так, например, стоимость поездки из Заиграево в город увеличится до 210 рублей, что на 35 рублей больше, чем ранее. Повышение будет происходить в два этапа: первая часть направлений изменит свои расценки 28 октября, а остальные – 6 ноября, - рассказывают в ТГ-канале «Вперед. Заиграево».

Как прокомментировали "Номеру один "в региональном минтрансе, все муниципальные перевозки осуществляются частными перевозчиками.

- Перевозчики межмуниципальных маршрутов осуществляют свою деятельность по нерегулируемому тарифу и вправе устанавливать стоимость самостоятельно (согласно № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ...» от 13.07.2015). Менять тариф перевозчик может не более одного раза в год. Если пассажир считает, что стоимость проезда завышена, необходимо направить заявление либо в минтранс республики (info@mtrans.govrb.ru с указанием ФИО и обратного адреса) для дальнейшей переадресации в УФАС, либо напрямую в Управление Федеральной антимонопольной службы.





Фото: ТГ-канал «Вперед. Заиграево» и Номер один