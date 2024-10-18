Жители Улан-Удэ жалуются на плохую работу маршруток

Горожанка, проживающий в мкр. Загорск, опубликовала в соцсетях пост, в котором пожаловалась на работу маршрутов, курсирующих из ее микрорайона. Женщина пишет, что «утром транспорт не дождаться» и назвала сложившуюся ситуацию «полнейшим безобразием».

«Невозможно утром дождаться транспорт. 44 ходит вечно переполненный, 51 с утра не дождешься. Единственный маршрут, который ходит стабильно - это 3, но и сейчас эти маршруты набиты битком студентами, потому что дети вынуждены ездить с пересадками на 3, потом пересаживаться на трамвай», - пишет улан-удэнка.

Пользовательница соцсетей призывает власти «сделать хоть что-то, ведь скоро зима и все здоровье можно оставить, чтобы стоять часами на остановке».

«С занятий и с работы тоже невозможно уехать, нужно каждый раз ехать вечером до площади Банзарова, чтобы уехать домой. Урегулируйте расписание автобусов, хотя бы на зимний период поставьте дополнительные автобусы», - просит горожанка.

Другие жители микрорайон Загорск согласились с автором поста.

«21 не дождешься по утру или едет битком. Пустите большие автобусы по утру чуть чаще, чем с интервалом в 15 минут и будет людям счастье. В кварталы, на Саяны добраться какой-то квест с пересадками. Либо время теряешь, либо деньги», - пишут люди.

Напомним, недавно улан-удэнцы жаловались на плохую работу маршрута №100.





Фото: "Номер один"