В Иволгинском районе Бурятии открыли четыре новые дороги

В пятницу, 18 октября, в Иволгинском районе в эксплуатацию вводится четыре автомобильные дороги общей протяженностью более трех километров. В селах Верхняя Иволга, Поселье, Гурульба и Сотниково завершился капитальный ремонт дорог, в ходе которого обустроены пешеходные переходы, установлены ограждения, светофоры и освещение, а также обеспечен удобный подъезд к детским садам и школам.

- Везде, где мы строим школу или детский сад, мы строим и новую дорогу. Чтобы подъезд был удобен и родителям, и детям, чтобы в населенном пункте, где появляются новые объекты, и дороги становились лучше. В части модернизации дорог, нашим Президентом Владимиром Владимировичем поставлены задачи по приведению их в нормативное состояние до 2030 года и на это выделяется финансирование. И мы будем при поддержке нашего Президента и дальше ремонтировать дороги, - заявил глава республики Алексей Цыденов.





В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» по улице Центральная в селе Верхняя Иволга введена в эксплуатацию капитально отремонтированная дорога протяженностью 1,2 км, которая обеспечит комфортный подъезд жителей к школе, детскому саду и Дому культуры.

В селе Гурульба по улице Луговая открыта обновленная автомобильная дорога до здания школы общей протяженностью 920 метров. Кроме асфальтового покрытия, на участке появились новые пешеходные дорожки и освещение.



После завершения капитального ремонта открылась дорога в селе Сотниково. Участок протяженностью 500 метров дорог от переулка Промышленный до переулка Земляничный к Сотниковской школе №2 преобразился: обустроены тротуары, ограждения и пешеходные дорожки.



Также и для жителей села Поселье по улице Магистральная уложили 600 метров асфальта, установили дорожные знаки, уличное освещение, ограждение, обустроили пешеходные тротуары и нанесли дорожную разметку.



В 2024 году всего на ремонт федеральных, региональных и местных дорог республики направлено 11,6 млрд рублей. Всего будет приведено в нормативное состояние 180 км автомобильных дорог, 16 мостов и обустроено три населенных пункта.



На федеральных дорогах ремонтируется 34 км дорог и 3 моста на сумму 3,3 млрд рублей. На региональных – 97 км дорог и 8 мостов, обустройство дороги в трех населенных пунктах на сумму 4,9 млрд рублей.

Фото: тг-канал главы Бурятии Алексея Цыденова