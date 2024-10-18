Жители Улан-Удэ возмущены ценами на жилье

Улан-удэнцы, подыскивающие квартиры в столице Бурятии, высказывают в соцсетях свое недовольство по поводу огромных цен на покупку и аренду квартир. Своей историей в соцсети поделилась семья, которая в итоге переехала в Иркутск.

«Ищем квартиру за наличку. У нас неадекватные цены на «Виадуке». За такую цену мы в Иркутске подобрали 3-комнатную в центре Октябрьского района с отличным ремонтом. В новом доме, с отличной инфраструктурой. Цветы, деревья там, площадки детские. А у нас что на «Виадуке»? Пыль, песок, деревьев нет вообще, кроме небольшой аллеи возле «Гэсэра». Площадки старые. И вдобавок вокзал рядом и грязный воздух зимой. А цены зато задрали» - пишут люди.

В комментариях люди соглашаются с тем, что жилье в Улан-Удэ подорожало очень сильно.

«Я молчу про цены на снятие жилья - от 28 до 30 тысяч, а то и 50 и 60».

«За два года уехало девять семей - это наши знакомые и коллеги. Вот и мы начинаем собираться. В Новосибирске отличные условия за эти же деньги».

Если заглянуть на сайт объявлений, можно увидеть, что в среднем аренда квартиры в Улан-Удэ обойдется в 30-35 тысяч рублей. Если же жилье с хорошим ремонтом, стоимость аренды составит от 45 тысяч рублей.



Фото: "Номер один"