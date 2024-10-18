Общество 18.10.2024 в 17:02

На старости лет 71-летний житель Бурятии остался без семьи и крыши

Пенсионера приютила сельчанка из Тункинского района
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Текст: Елена Кокорина
На старости лет 71-летний житель Бурятии остался без семьи и крыши

71-летний житель села Аршан Тункинского района Владимир Пермяков, потерявший сына и жену четыре года назад, накануне лишился и дома. Позаботиться об одиноком пенсионере решила Тамара Сороковикова, которая не смогла остаться равнодушной к судьбе своего односельчанина. 
-   Мне 71 год.  Много лет проработал госинспектором по охране природы в нацпарке «Тункинский». В 2020 году убили моего единственного сына, через два месяца после его смерти умерла и жена. В том же году я остался без жилья, так как в мое отсутствие граждане в нетрезвом состоянии залезли в дом и подожгли его. Мне очень повезло, что Тамара Александровна приняла меня в свою семью. В доме чистота и уют, на столе всегда булочки, пирожки собственного приготовления. Она полностью обеспечивает меня горячим питанием, уходом, лекарствами. Дай Бог ей здоровья, - рассказывает Владимир Дмитриевич.

Несмотря на солидный возраст, Владимир Дмитриевич без дела не сидит и старается помогать по хозяйству: носит дрова, топит печку, кормит собаку. Летом участвует в посадке огорода и картошки.

- Самое большое моё увлечение – рыбалка. В свободное время нравится посидеть на берегу реки с удочкой. У меня есть автомобиль. Люблю в нем покопаться, перебирать запчасти. Я очень благодарен судьбе за то, что после постигших меня бед нашлись люди, которые приютили меня и очень тепло ко мне относятся.

По данным Минсоцзащиты Бурятии  при поддержке нацпроекта «Демография» выстраивается новая система долговременного ухода за нуждающимися категориями граждан. Один из её элементов –приемная семья для пожилых людей и инвалидов, в которых проживает уже 149 человек. 

Фото: минсоцзащиты Бурятии

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