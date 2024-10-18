13 фильмов о Бурятии направлено на конкурс «Дальний Восток — Земля приключений»

Меньше трех месяцев осталось, чтобы успеть принять участие во всероссийском конкурсе на лучшее путешествие по Дальнему Востоку «Дальний Восток — Земля приключений». В адрес жюри уже поступило более 200 работ, в том числе 13 от Бурятии. Путешественники отправлялись во все регионы Дальнего Востока.Напомним, конкурс инициирован полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым во исполнение поручений президента России о развитии внутреннего туризма. Первый сезон стартовал в сентябре 2022 года на площадке 7-го Восточного экономического форума.Суть конкурса заключается в том, чтобы совершить путешествие по одному или нескольким регионам Дальнего Востока и рассказать о нем в небольшом фильме (до 8 минут). Снять свое путешествие можно как на профессиональную камеру, так и на мобильный телефон.Принимаются и работы прошлых лет: путешествие должно быть совершено в период не ранее 1 сентября 2022 года и не позднее 30 декабря 2024 года. Победители и призеры в номинациях получат внушительные денежные призы. Гран-при (лучшее видеопутешествие) – 3 млн рублей, победители в номинациях «пешее, водное, зимнее» - по 1 млн рублей, вторые места – по 300 тыс. рублей, третьи места – по 100 тыс. рублей. Также введен отдельный приз в 1 млн рублей за лучшее путешествие по Чукотке.Заявки подаются на сайте путешественникдв.рф с 1 мая по 30 декабря. Награждение победителей и призеров состоится в феврале 2025 года.Фото: пресс-службы правительства Бурятии