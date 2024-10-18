Общество 18.10.2024 в 17:06

13 фильмов о Бурятии направлено на конкурс «Дальний Восток — Земля приключений»

Победителей ждут внушительные призы
A- A+
Текст: Иван Иванов
13 фильмов о Бурятии направлено на конкурс «Дальний Восток — Земля приключений»
Меньше трех месяцев осталось, чтобы успеть принять участие во всероссийском конкурсе на лучшее путешествие по Дальнему Востоку «Дальний Восток — Земля приключений». В адрес жюри уже поступило более 200 работ, в том числе 13 от Бурятии. Путешественники отправлялись во все регионы Дальнего Востока.

Напомним, конкурс инициирован полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым во исполнение поручений президента России о развитии внутреннего туризма. Первый сезон стартовал в сентябре 2022 года на площадке 7-го Восточного экономического форума.

Суть конкурса заключается в том, чтобы совершить путешествие по одному или нескольким регионам Дальнего Востока и рассказать о нем в небольшом фильме (до 8 минут). Снять свое путешествие можно как на профессиональную камеру, так и на мобильный телефон.

Принимаются и работы прошлых лет: путешествие должно быть совершено в период не ранее 1 сентября 2022 года и не позднее 30 декабря 2024 года. Победители и призеры в номинациях получат внушительные денежные призы. Гран-при (лучшее видеопутешествие) – 3 млн рублей, победители в номинациях «пешее, водное, зимнее» - по 1 млн рублей, вторые места – по 300 тыс. рублей, третьи места – по 100 тыс. рублей. Также введен отдельный приз в 1 млн рублей за лучшее путешествие по Чукотке.

Заявки подаются на сайте путешественникдв.рф с 1 мая по 30 декабря. Награждение победителей и призеров состоится в феврале 2025 года.

Фото: пресс-службы правительства Бурятии
Теги
путешествие конкурс

Все новости

В Северобайкальске скоро будет готов детсад на 280 мест
18.10.2024 в 17:19
13 фильмов о Бурятии направлено на конкурс «Дальний Восток — Земля приключений»
18.10.2024 в 17:06
На старости лет 71-летний житель Бурятии остался без семьи и крыши
18.10.2024 в 17:02
В Бурятии выбрали лучших молодых ученых
18.10.2024 в 16:41
Мошенники в Бурятии продолжают создавать фейковые аккаунты
18.10.2024 в 16:19
Жители Улан-Удэ возмущены ценами на жилье
18.10.2024 в 16:18
У мэра Улан-Удэ появился конкурент
18.10.2024 в 16:15
В Иволгинском районе Бурятии открыли четыре новые дороги
18.10.2024 в 15:26
Жители Улан-Удэ жалуются на плохую работу маршруток
18.10.2024 в 15:18
В Бурятии вырастут цены на проезд
18.10.2024 в 15:01
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 октября

Читайте также
В Северобайкальске скоро будет готов детсад на 280 мест
Это крупнейший объект дошкольного образования в городе
18.10.2024 в 17:19
На старости лет 71-летний житель Бурятии остался без семьи и крыши
Пенсионера приютила сельчанка из Тункинского района
18.10.2024 в 17:02
В Бурятии выбрали лучших молодых ученых
Награждение прошло в рамках фестиваля «Наука и технологии»
18.10.2024 в 16:41
Жители Улан-Удэ возмущены ценами на жилье

Горожане утверждают, что в столице Бурятии неадекватные цены

18.10.2024 в 16:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru