Общество 18.10.2024 в 17:19

В Северобайкальске скоро будет готов детсад на 280 мест

Это крупнейший объект дошкольного образования в городе
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Северобайкальске скоро будет готов детсад на 280 мест

В Северобайкальске скоро будет готов новый детсад на 280 мест. Это крупнейший объект дошкольного образования в городе.

- На объекте сейчас проводятся электромонтажные работы, внутренняя отделка помещений и благоустройство территории. Перед подрядчиком стоит задача завершить строительство детского сада до конца года, - сообщили в управлении капстроительства РБ.

В новом здании разместятся 14 групп: от ясельной до подготовительной. В каждом групповом помещении предусмотрены спальня, игровая, раздевалка и туалеты. Кроме этого, в детском саду будет расположен пищевой блок, залы для музыкальных и спортивных занятий, а также помещения для кружков, кабинеты логопеда и психолога.

Стоимость детского сада в Северобайкальске составляет более 400 миллионов рублей. Эта сумма включает строительство здания, внутреннюю отделку, установку оборудования и благоустройство прилегающей территории.

Всего на сегодняшний день в Бурятии строится шесть детских садов, включая детский сад в Северобайкальске. Все объекты находятся на финальной стадии готовности.

Строительство ведётся в рамках национального проекта «Демография».


Фото: управление капитального строительства РБ

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